暑假出國玩 保障規畫三大眉角要注意

2019-06-12 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



康健人壽12日表示，暑假出國旅遊旺季即將到來，不論是要到歐洲浪漫之旅、去南半球澳洲避暑、還是到日本購物，規畫海外旅遊保障時，有三大眉角要注意。

三大眉角包括：加強海外意外與醫療保障、保額要充足、留意保障空窗期，將不可預期的風險轉嫁給保險公司，旅途全程有保障，才能安心暢遊。

想要省下時間和費用，不妨利用康健人壽的好在康健網路投保專區，提供全年遊保海外旅行平安保險，消費者24小時隨時可透過網路投保，用經濟實惠的保費，享有全年無限次數出國期間的意外及突發疾病保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，台灣有全民健康保險作為後盾，醫療費用較國外低廉許多。然而有關國外醫療費用高昂的例子時有所聞，倘遇急診、住院或手術，動輒耗費數十萬甚至上百萬元 ，健保無法全額核退，建議民眾出國旅遊時要另外加購海外旅行平安保險，補足海外醫療保障缺口。

邵駿崴特別提出海外旅平險三點注意事項。

一、加強海外意外與醫療保障：可檢視是否涵蓋海外突發疾病門診、住院、急診等實支實付理賠，以及意外導致身故、失能等保障，若因意外事故受傷或遇突發疾病，很可能無法償付鉅額醫療費用，不但讓遠在台灣的家人擔心，還會造成自身及家庭沈重的財務負擔。

二、保額要充足：多數旅平險的海外突發疾病及意外醫療，限額設定為主約身故保額的10％，考量歐美日等地醫療費用普遍高昂，建議到這些地方旅遊的民眾，投保時身故保額至少要新台幣1,000萬元，以拉高海外醫療保障額度。