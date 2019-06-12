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暑假出國玩 保障規畫三大眉角要注意

2019-06-12 19:38經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

康健人壽12日表示，暑假出國旅遊旺季即將到來，不論是要到歐洲浪漫之旅、去南半球澳洲避暑、還是到日本購物，規畫海外旅遊保障時，有三大眉角要注意。

三大眉角包括：加強海外意外與醫療保障、保額要充足、留意保障空窗期，將不可預期的風險轉嫁給保險公司，旅途全程有保障，才能安心暢遊。

想要省下時間和費用，不妨利用康健人壽的好在康健網路投保專區，提供全年遊保海外旅行平安保險，消費者24小時隨時可透過網路投保，用經濟實惠的保費，享有全年無限次數出國期間的意外及突發疾病保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，台灣有全民健康保險作為後盾，醫療費用較國外低廉許多。然而有關國外醫療費用高昂的例子時有所聞，倘遇急診、住院或手術，動輒耗費數十萬甚至上百萬元 ，健保無法全額核退，建議民眾出國旅遊時要另外加購海外旅行平安保險，補足海外醫療保障缺口。

邵駿崴特別提出海外旅平險三點注意事項。

一、加強海外意外與醫療保障：可檢視是否涵蓋海外突發疾病門診、住院、急診等實支實付理賠，以及意外導致身故、失能等保障，若因意外事故受傷或遇突發疾病，很可能無法償付鉅額醫療費用，不但讓遠在台灣的家人擔心，還會造成自身及家庭沈重的財務負擔。

二、保額要充足：多數旅平險的海外突發疾病及意外醫療，限額設定為主約身故保額的10％，考量歐美日等地醫療費用普遍高昂，建議到這些地方旅遊的民眾，投保時身故保額至少要新台幣1,000萬元，以拉高海外醫療保障額度。

三、留意保障空窗期：許多民眾認為，透過信用卡刷卡支付機票全額或八成以上團費，發卡銀行贈送的旅行平安險就已足夠，但此類保險多數僅保障搭乘大眾運輸工具時所發生的事故傷害，並未涵蓋旅行其他期間發生的意外或疾病，仍有加強海外旅平險保障的必要，以避免保障空窗期。

暑假出國旅遊旺季即將到來，海外旅遊醫療保障不可少。康健人壽/提供
暑假出國旅遊旺季即將到來，海外旅遊醫療保障不可少。康健人壽/提供
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