買儲蓄險前 要想清楚這些事

2019-06-12 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



金管會出手嚴管儲蓄險，民眾對相關商品關注度大增，你也心動了嗎？磊山保經執行副董事長黃金木12日提醒，在跟風搶購前，一定要確認購買的商品是否符合本身的保險需求。

「不要隨消息做決定，還是要找保險專業（人士）諮詢。」黃金木表示，保險商品的本質是提供保障，磊山保經向來重視提供客戶長年期保障型商品，而為鼓勵第一線保險顧問提高客戶長期保障，多年來，在規劃各項業務競賽時只獎勵6年期以上商品的銷售。

對於要不要買儲蓄險，黃金木認為，買保險應該先確認個人需求，然後安排保險商品投保順序。

對多數民眾來說，一定要先有癌症險，因癌症發生率愈來愈高，醫療開銷亦高；再來是投保意外險，因保費相對便宜，卻可提供高額保障。

投保癌症險、意外險後，若還有預算，建議投保醫療險、保障型壽險，在相關保障規劃符合人生各階段需求後，行有餘力應該早早做退休準備，這時保險商品可發揮強迫儲蓄的功效。

黃金木進一步指出，退休規劃有三大支柱，一是退休生活所需費用；二是退休醫療安排；三是長期照護安排。

因應長壽風險，當中最優先、最重要的是必然會產生的退休生活費用，但實務上，因多數醫療險的最高保障年齡為75或80歲，加上常有年長者因醫療開銷而動用退休金，衝擊老年生活無以為繼，因此有必要另外規劃銀髮醫療，以免侵蝕退休生活費用。

至於長期照護準備，主因醫療科技進步，治療救活率提高，卻可能拉長行動不便的照護時間。

根據衛福部資料，「依據國人的平均壽命和疾病型態等變數推估，國人一生中的長期照護需求時段約為7.3年」，但未來照護年期勢必愈來愈長，且為固定的高額開銷，建議及早規劃。

在退休生活費用準備方面，黃金木認為，累積規劃退休金最適合的工具是年金險，因屬現金確定給付，可提供退休後的穩定收入來源；若是風險偏好者，則可考慮投資型年金保單、分紅保單。

投資型保單提供保戶提高資產累積的機會，但須留意盈虧自負的風險；分紅保單則提供保戶比較低的利率保證，但可以參與保險公司獲利的機會，畢竟保險公司有專業投資人士操盤，投資獲利機率通常優於一般民眾。

確定自己所處人生階段需要哪些保險商品後，最重要的莫過於挑選保單。