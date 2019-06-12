國人赴新南向18國 刷最多的是新加坡、越南及泰國

2019-06-12 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



蔡政府大力鼓吹新南向，很多民眾也超愛去曼谷、峇里島等地度假、吃美食，相關航線也愈開愈多。兆豐銀行首創推出新南向18國刷卡2.88%高額現金回饋無上限的好康，內部統計刷卡金額發現，卡友刷最多的新南向國家是新加坡，其次是越南與泰國。

新南向18國包括：印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、澳大利亞、紐西蘭等東南亞、南亞和大洋洲諸國。

適逢暑期出遊旺季來臨，兆豐銀行宣布，即日起至今年底前，只要持兆豐銀行「Mega One一卡通聯名卡」至新南向18國刷卡，即可享有2.88%現金回饋，且無上限，是國內首張針對新南向國家給予高額回饋的信用卡。若扣除海外交易手續費1.5%，持卡人還能賺到1.38％回饋，相當划算。

目前市場上多數信用卡，都主打日韓刷卡消費現金回饋的好康。例如第一銀行「一卡通聯名卡」，今年底前首次申辦並申請電子帳單，核卡後6個月內至日韓外幣消費享3.5％回饋，上限5千元；上海商銀「簡單卡」今年底前中、日、韓消費3%；兆豐銀「利多御璽卡」也有新戶日韓3%回饋無上限禮遇。

除針對新南向18國推出刷卡優惠活動，兆豐銀行還推出暑期旅遊刷卡優惠，只要在八月底前於旅行社單筆刷滿3萬就送388元刷卡金，刷滿10萬就送1288元。