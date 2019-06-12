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人民幣會不會破「7」字頭大關？ 瑞銀外匯分析師這麼說

2019-06-12 17:42經濟日報 記者陳美君╱即時報導

人民幣匯率近期直直落，並數度挑戰「7」字頭大關，引發外匯投資人關注，人民幣匯率究竟會不會貶破「7.0」價位？瑞銀（UBS）外匯分析師今（12）日指出，美元兌人民幣匯率7.0，未必是最後防線。

瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管及亞太區外匯及經濟主管施德銘（Dominic Schnider），以及財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能（Teck Leng Tan），今日針對美元兌人民幣匯率發表最新看法。

瑞銀認為，市場將美元兌人民幣「7」視為重要心理關卡，因此，一旦匯率突破「7」，很可能導致投資者憂慮情緒升溫。

其次，從貨幣政策角度來看，這只是一個價位而已，中國央行不會死守此一關卡，瑞銀認為，美元兌人民幣確實在近期就有機會測試「7」字頭大關，但預計不會持續在這個價位上太久。

瑞銀預估，美元兌人民幣在未來6至12個月將回穩於6.7~6.8區間，原因有三。首先，美中貿易協議預計會在今年底前達成協議，屆時人民幣可望回升。

其次，中國的國際收支平衡改善有助於支持人民幣。第三，瑞銀預計美元在2019年下半年將全面走軟。

綜合而言，美元兌人民幣即將再度測試7.0水位嗎？瑞銀給了肯定的答案，但也預計，貶破7字頭的時間不會持續太久。儘管走勢主要取決於美中貿易緊張局勢和中國經濟增長放緩，但中國央行應該不會對「7」這個價位另眼相待。否則，央行貨幣政策的靈活性會嚴重受限，效果也將適得其反。因此，瑞銀認為，政策制定者不會死守這一心理關卡。

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