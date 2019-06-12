純網銀7月啟動 蔡玉玲：法規應創新

2019-06-12 17:40 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



蔡玉玲12日表示，台灣的金融科技發展需要創新的法規加上創新的政府。(photo by 吳婉瑜/台灣醒報) 分享 facebook

「台灣金融市場太小，應廣納國外公司及國外投資人來台。」前行政院政務委員蔡玉玲12日在「2019金融科技產業高峰會」表示，台灣的金融科技發展需要創新的法規加上創新的政府。台東縣長饒慶鈴則以「台東貨幣」為例，分享台東如何發展虛擬貨幣。

純網銀面臨挑戰多

蔡玉玲表示，我國證券型代幣STO法規本月將公布，純網銀執照也將在7月正式發放，各國都在觀望台灣的金融發展。純網銀目前有三家業者申請，純網銀面臨的挑戰包含法規管控過嚴，與現有銀行的網銀起跑點不同，純網銀要等執照核准才能建置，不比現有網銀有舊客戶資源，因此純網銀更需業務創新。

蔡玉玲指出，台灣金融市場小，如何廣納國外公司及國外投資人來台，需透過法規的明確規範但又不失彈性。蔡玉玲表示，台灣屬於成文法系，法規的制定與修改都不容易，但為了讓法規因應未來的市場變化，法規的彈性應授權給公務員。她認為，台灣的金融科技需要創新的法規加上創新的政府。

「虛擬貨幣為什麼在台東發展？」饒慶鈴說，正是因為創新來自邊陲。她提到，台東面積為全國第三大、人口22萬多人僅佔全台百分之一，由於地方統籌分配款依人口分配，因此縣府要用很少錢管很大的土地。饒慶鈴強調，政府需要創新與網路來提升效能。

台東金幣回饋縣民

談到如何讓縣民主動下載政府資訊APP─TT PUSH，饒慶鈴說，我是以「台東金幣」作為誘因鼓勵民眾主動參與。而金幣預算來源有活動預算、局處行銷預算等。實際應用方面則包括縣長過年發雲端紅包、綁定車號可用TT PUSH支付路邊停車費，降低因繳費單遺失或忘記繳費的欠繳率。

饒慶鈴表示，2017年台東金幣兌換率為84%，去年達90%，未來希望擴大與其他縣市交流，像是高雄幣。她也分享2018年推出全國首創的「數位縣民」，只要愛台東、認同台東的民眾都可以成為台東的數位縣民，並享有和台東縣民一樣的福利，包括若干園區入園免費等。

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