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上海商銀老董好忙 今天一口氣跑三家分行開幕剪綵

2019-06-12 17:19經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

上海商業儲蓄銀行本月連開三家分行，新竹市竹科分行、台北市永吉分行以及新北市林口分行，今天同步舉行開幕儀式和慶祝酒會，董事長榮鴻慶均親臨主持，並率常董李慶言、陳逸平，獨董李庸三和總經理陳善忠，資深副總榮康信等人參與。

為順應金融科技（FinTech）發展潮流，新設立的永吉分行及林口分行均以新型態的智慧分行呈現，有六大亮點，包括一、將科技應用於強化安全控管機制，當疑似詐騙發生時能提醒行員，有效嚇阻不肖人士；二、應用臉部辨識建立VIP資料庫並連結客戶資訊，提供客戶有溫度的金融服務，未來也將擴大應用場景於銀行各重要門禁，如各重要部門、分行金庫及行員工作站等；三、提供智能客服音箱小C服務，提供客戶問答式的語音諮詢，及擊點觸控面板答覆問題。

四、提供客戶無紙化取號服務，運用掃描數位看板上的QR code進行取號，號碼牌直接顯示於手機上，客戶亦可看到叫號進度，掌控等待時間，進行其他業務諮詢；五、提供「行動提款」服務，客戶可透過「台灣行動支付APP」綁定之行動金融卡，於ATM進行無卡提款，現金提款超便利；六、於互動牆推出幸福小棧區 ，結合智冠科技加倍MyCard互動娛樂城影音平台，帶來多元遊戲資訊，讓智慧分行更活潑與生活化。

上海商銀董事長榮鴻慶（中）、常董李慶言（右三 ）、陳逸平（左三）、總經理陳善忠（...
上海商銀董事長榮鴻慶（中）、常董李慶言（右三 ）、陳逸平（左三）、總經理陳善忠（右二） 、資深副總榮康信（左二）、郭進一（左一）、林口分行經理張文龍（右一 ）共同完成林口分行開幕剪綵儀式 。圖／上海商銀提供
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