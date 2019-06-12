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上海商銀6月連開三家數位分行 有六大亮點

2019-06-12 17:01經濟日報 記者林子桓╱即時報導

上海商銀6月喜事連連，繼6月3日新設立的新竹市竹科分行開張後，6月6日一天再新設立台北市永吉分行及新北市林口分行兩家新智慧分行開張營業，並於今（12）日共同舉行開幕儀式及慶祝酒會。

今日開幕儀式由該行董事長榮鴻慶均親臨主持，常務董事李慶言、常務董事陳逸平、獨立常務董事李庸三、總經理陳善忠、資深副總榮康信等主管參與。上海商銀目前於國內已設立70家分行，並於香港、越南及新加坡設立分行，於泰國、柬埔寨及印尼則設立辦事處，這次永吉分行及林口分行加入市場營運後，使該行分行家數提高至75家。

上海商銀說，為順應金融科技（FinTech）的發展潮流，新設立的永吉分行及林口分行均以新型態的智慧分行呈現，主要有六大亮點，包括：一、將科技應用於強化安全控管機制，當疑似詐騙發生時能提醒行員，有效嚇阻不肖人士；二、應用臉部辨識（Face ID）建立VIP資料庫並連結客戶資訊，提供客戶有溫度的金融服務，未來也將擴大應用場景於銀行各重要門禁，如各重要部門、分行金庫及行員工作站等；三、提供智能客服音箱小C（該行數位金融副品牌Cloud Bank）服務，提供客戶問答式的語音諮詢，及擊點觸控面板答覆問題。

四、提供客戶無紙化取號服務，運用掃瞄數位看板上的QR code進行取號，號碼牌直接顯示於手機上，客戶亦可看到叫號進度，掌控等待時間，進行其他業務諮詢；五、提供「行動提款」服務，客戶可透過「台灣行動支付APP」綁定之行動金融卡，於ATM進行無卡提款，現金提款超便利；六、於互動牆推出幸福小棧區，結合智冠科技加倍MyCard互動娛樂城影音平台，帶來多元遊戲資訊，讓智慧分行更活潑與生活化。

永吉分行首任分行經理謝百欣及林口分行首任經理張文龍學經歷豐富，謝百欣畢業於台大管理學院EMBA，在上海商銀服務超過26年，從基層行員做起，擔任過OBU資深企業金融RM及國內分行經理；張文龍畢業於中興大學統計系，擔任過香港分行資深企業金融RM及國內分行經理，在上海商銀服務超過21年，兩位分行經理將帶領分行優秀團隊，秉持上海商銀「溫心‧輕鬆‧尊重」的服務理念，竭誠為工商企業及個人客戶提供親切效率便捷的全方位金融服務，歡迎踴躍惠顧往來。

上海商銀董事長榮鴻慶 (中)、常務董事李慶言(右三)、常務董事陳逸平(左三)、總...
上海商銀董事長榮鴻慶 (中)、常務董事李慶言(右三)、常務董事陳逸平(左三)、總經理陳善忠(右二) 、資深副總經理榮康信(左二)、資深副總經理郭進一(左一)、林口分行經理張文龍(右一) 。上海商銀／提供
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