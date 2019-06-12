反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包

2019-06-12 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



反送中遊行抗議延燒，今天上午上萬民眾聚集立法會外，與警方對峙，前排的示威者以雨傘組成傘陣。 特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook

香港政府修訂《逃犯條例》引爆百萬人上街「反送中」，「移民」再度躍升港人熱門話題，而台灣在香港雨傘運動後，已躍為港人近幾年移民熱點。有港媒--香港經濟日報乘勢製作移民台灣懶人包，而這資料有多受歡迎呢？在短短18分鐘，便湧入兩百多名留言索取資料，15小時候已超過千人索取，創下該港媒臉書平台近期最佳互動。

港人移民台灣有什麼途徑？申請人又需具備什麼資格呢？根據香港經濟日報傳送給網民的資料，有四大途徑如下：

1. 投資移民

有意移民台灣的港人可以申請投資移民資格，申請人須在台灣投資新台幣600萬元，即約港幣158萬，通過審查便可獲得居留證，同時亦須在台灣連續居住一年，期間每次離台不得超過30天；或連續兩年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請定居證入籍台灣。

相較於投資移民美國需至少50萬美元（約港幣400萬元）、投資移民加拿大（魁北克）需要160萬加元（約港幣950萬元）、移民新加坡需要250萬新加坡幣（約港幣1,450萬元）、移民英國需至少200萬英磅（約港幣2000萬元）、移民澳洲需500萬澳元（約港幣3000萬元），選擇投資移民台灣顯然是相對可親。

2. 創業移民

如申請人想以創業方式移民，除了須具備高中以上學歷外，亦要符合以下其中一個條件：

一、獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣，即約52萬港元；

二、獲同意進駐政府認定的創新業園區或育成機構；

三、取得台灣內外專利權，或具專業技能；

四、曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；或

五、設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資新台幣100萬元，即約港幣26萬港元以上。

3. 技術移民

申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。

4. 升學