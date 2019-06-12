親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包

2019-06-12 17:00經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

反送中遊行抗議延燒，今天上午上萬民眾聚集立法會外，與警方對峙，前排的示威者以雨傘...
反送中遊行抗議延燒，今天上午上萬民眾聚集立法會外，與警方對峙，前排的示威者以雨傘組成傘陣。 特派記者王騰毅／攝影
分享

香港政府修訂《逃犯條例》引爆百萬人上街「反送中」，「移民」再度躍升港人熱門話題，而台灣在香港雨傘運動後，已躍為港人近幾年移民熱點。有港媒--香港經濟日報乘勢製作移民台灣懶人包，而這資料有多受歡迎呢？在短短18分鐘，便湧入兩百多名留言索取資料，15小時候已超過千人索取，創下該港媒臉書平台近期最佳互動。

港人移民台灣有什麼途徑？申請人又需具備什麼資格呢？根據香港經濟日報傳送給網民的資料，有四大途徑如下：

1. 投資移民

有意移民台灣的港人可以申請投資移民資格，申請人須在台灣投資新台幣600萬元，即約港幣158萬，通過審查便可獲得居留證，同時亦須在台灣連續居住一年，期間每次離台不得超過30天；或連續兩年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請定居證入籍台灣。

相較於投資移民美國需至少50萬美元（約港幣400萬元）、投資移民加拿大（魁北克）需要160萬加元（約港幣950萬元）、移民新加坡需要250萬新加坡幣（約港幣1,450萬元）、移民英國需至少200萬英磅（約港幣2000萬元）、移民澳洲需500萬澳元（約港幣3000萬元），選擇投資移民台灣顯然是相對可親。

2. 創業移民

如申請人想以創業方式移民，除了須具備高中以上學歷外，亦要符合以下其中一個條件：

一、獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣，即約52萬港元；

二、獲同意進駐政府認定的創新業園區或育成機構；

三、取得台灣內外專利權，或具專業技能；

四、曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；或

五、設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資新台幣100萬元，即約港幣26萬港元以上。

3. 技術移民

申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。

4. 升學

申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約新台幣38,000元，即約港幣9,900元，才能獲准留台工作。申請人其間須在台居留連滿五年、每年在台居住183日以上，而在第5年的月薪達約新台幣42,000元，即約港幣11,000元，便可申請定居。

香港經濟日報製作移民台灣懶人包。圖翻攝自香港經濟日報臉書　　
香港經濟日報製作移民台灣懶人包。圖翻攝自香港經濟日報臉書　　
分享

移民香港反送中
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

直播／反送中群眾突破第一道拒馬 警方開槍、丟催淚彈

2019-06-12 16:11

整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

2019-06-12 13:08

影／反送中示威奏效 香港立法會內空蕩蕩、開會延期

2019-06-12 11:40

立法會外衝突升高！港警催淚瓦斯、橡膠子彈鎮壓

2019-06-12 16:53

港警定調 反送中示威成暴徒騷亂

2019-06-12 16:40

逃犯條例讓不信任感爆發 何韻詩：中國可封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:53

香港反送中 滙豐、渣打等銀行暫停服務

2019-06-12 14:58

避談「反送中」港生高雄靜坐 徐永明：韓國瑜已經醜三

2019-06-12 16:49

教長挺香港反送中：這是一場在生活實踐的公民課

2019-06-12 16:26

反送中給台灣的啟示 香港正經歷的「亡國感」

2019-06-12 15:22

談香港「反送中」 韓國瑜：支持關心而非消費

2019-06-12 15:10

韓國瑜：完全無法接受港澳一國兩制 盼香港平順祥和

2019-06-12 14:57

影／「反送中」抗議 朱立倫呼籲香港要尊重民意

2019-06-12 14:52

賴清德聲援香港反惡法 籲習近平勿錯估情勢

2019-06-12 14:49

「最近風雨飄搖」 林鄭：違法後果嚴重

2019-06-12 14:24

台NGO聲援反送中 在台港生：法治將死

2019-06-12 14:24

香港反送中大示威 逃犯條例二讀延期

2019-06-12 14:22

東華大學師生挺反送中 香港學生：堅持抗議惡法

2019-06-12 14:09

美：傷害港商業環境 中：外人少說三道四

2019-06-12 13:55

香港「反送中」 郭台銘：香港一國兩制是失敗的

2019-06-12 13:54

毀壞一國兩制？反送中只是抗爭的開始

2019-06-12 13:03

安峰山：一國兩制是香港最佳制度

2019-06-12 12:44

蘇嘉全：香港一國兩制承諾 如今成最諷刺笑話

2019-06-12 12:43

影／郭台銘談反送中：一國兩制在港失敗 法治重大失誤

2019-06-12 12:16

陳芳明：凡有一點人性 全球都站在香港這邊

2019-06-12 12:11

佔領金鐘！萬人挺身反送中，立法會二讀推遲

2019-06-12 11:57

香港司法「孿生工具」：逃犯條例、刑事互助條例

2019-06-12 11:30

影／港民反「逃犯條例」立法會二讀 台灣團體聲援

2019-06-12 11:23

今日不發聲明日發不出聲！ 高雄在台港生集結反逃犯條例

2019-06-12 11:23

台灣NGO團體聲援反送中 在台港生發動罷課靜坐

2019-06-12 11:21

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:19

為香港打氣！柯文哲：民主自由不是天上掉下來的

2019-06-12 11:19

影／開議前急剎車 逃犯條例二讀宣布延期

2019-06-12 11:10

反送中！台南香港人呼籲台灣人拒絕一國兩制

2019-06-12 10:50

香港立會預留61小時審議修逃犯例

2019-06-12 10:42

那晚，我在香港政府總部外「反送中」

2019-06-12 09:56

港民反送中佔道毀車遭警胡椒噴霧驅離

2019-06-12 09:46

【重磅快評】情殺案的蝴蝶效應：兩岸三地「逃犯」困境

2019-06-12 09:11

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

2019-06-12 08:58
看更多

熱門文章

影／開議前急剎車 逃犯條例二讀宣布延期

2019-06-12 11:10

直播／反送中群眾突破第一道拒馬 警方開槍、丟催淚彈

2019-06-12 16:11

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

2019-06-12 13:08

吃喝拉撒離不開的微信 講錯話就讓你無法生活...？

2019-06-12 10:00

港警搜索隨身包犯眾怒 反遭群眾包圍

2019-06-11 22:05

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

2019-06-12 08:58

影／反送中示威奏效 香港立法會內空蕩蕩、開會延期

2019-06-12 11:40

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

港警備妥布袋彈、橡膠彈和大型催淚水劑 應對示威群眾

2019-06-11 19:49

秋行軍蟲入侵 中國想靠殺手級天敵滅蟲

2019-06-11 22:19

香港「反送中」升級 學者加入絕食行動

2019-06-11 19:36

送中條例今二讀 香港山雨欲來

2019-06-11 23:58

港人反對修例 民間發動罷課、罷工、罷市

2019-06-12 00:02

香港立會預留61小時審議修逃犯例

2019-06-12 10:42

逃犯條例修法衝擊 林鄭月娥聲望創上任新低

2019-06-11 22:41

影／港反對派號召大罷工 特首警告：違法後果嚴重

2019-06-11 18:38

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

香港立法會民眾冒雨聚集 警力嚴加戒備中

2019-06-11 21:23

國台辦低調評郭台銘 無中生有

2019-06-12 12:45

港特首林鄭月娥：香港最近有點「風雨飄搖」

2019-06-11 19:42

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

二讀倒數時刻 重裝警力進駐 要道逐車臨檢

2019-06-11 23:17

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12

美示警：逃犯條例 危及香港特殊地位

2019-06-11 23:31

香港反送中 揚言罷工罷市

2019-06-11 23:31

香港「反送中」 郭台銘：香港一國兩制是失敗的

2019-06-12 13:54

今日不發聲明日發不出聲！ 高雄在台港生集結反逃犯條例

2019-06-12 11:23

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

薪資一半都給了房東 大陸城市白領住房不易

2019-06-11 18:04

再聲援反送中 蔡英文：一個國家不可能威權民主並存

2019-06-11 20:48

陸委會設香港「逃犯條例」專區提醒風險

2019-06-11 19:22

港人抵制 韓國瑜：了解動態 晚幾小時發文

2019-06-12 00:18

韓國瑜：完全無法接受港澳一國兩制 盼香港平順祥和

2019-06-12 14:57

德陽東電研製 發電機穿轉子成功

2019-06-12 00:41

港民反送中佔道毀車遭警胡椒噴霧驅離

2019-06-12 09:46

港硬送逃犯條例 立會趕連審七天

2019-06-11 19:54

反送中爭議／美：傷害香港商業環境 陸：外人少來說三道四

2019-06-12 00:14

逃犯條例通過在即 陸委會提醒國人赴港風險

2019-06-11 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top