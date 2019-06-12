反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包
香港政府修訂《逃犯條例》引爆百萬人上街「反送中」，「移民」再度躍升港人熱門話題，而台灣在香港雨傘運動後，已躍為港人近幾年移民熱點。有港媒--香港經濟日報乘勢製作移民台灣懶人包，而這資料有多受歡迎呢？在短短18分鐘，便湧入兩百多名留言索取資料，15小時候已超過千人索取，創下該港媒臉書平台近期最佳互動。
港人移民台灣有什麼途徑？申請人又需具備什麼資格呢？根據香港經濟日報傳送給網民的資料，有四大途徑如下：
1. 投資移民
有意移民台灣的港人可以申請投資移民資格，申請人須在台灣投資新台幣600萬元，即約港幣158萬，通過審查便可獲得居留證，同時亦須在台灣連續居住一年，期間每次離台不得超過30天；或連續兩年內，每年在台灣居住滿270日，便可申請定居證入籍台灣。
相較於投資移民美國需至少50萬美元（約港幣400萬元）、投資移民加拿大（魁北克）需要160萬加元（約港幣950萬元）、移民新加坡需要250萬新加坡幣（約港幣1,450萬元）、移民英國需至少200萬英磅（約港幣2000萬元）、移民澳洲需500萬澳元（約港幣3000萬元），選擇投資移民台灣顯然是相對可親。
2. 創業移民
如申請人想以創業方式移民，除了須具備高中以上學歷外，亦要符合以下其中一個條件：
一、獲台灣內外創業投資、事業投資，或於政府認定的國際性募資平台籌資滿200萬元新台幣，即約52萬港元；
二、獲同意進駐政府認定的創新業園區或育成機構；
三、取得台灣內外專利權，或具專業技能；
四、曾在具代表性的創業、設計競賽獲獎，或申請政府鼓勵外國創業家來台專案的計劃通過；或
五、設立符合「具創新能力之事業認定原則」的事業，擔任該事業負責人，並投資新台幣100萬元，即約港幣26萬港元以上。
3. 技術移民
申請人須具專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或在學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，即可申請在台灣居留。
4. 升學
申請人在台灣升學畢業後，台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪須達約新台幣38,000元，即約港幣9,900元，才能獲准留台工作。申請人其間須在台居留連滿五年、每年在台居住183日以上，而在第5年的月薪達約新台幣42,000元，即約港幣11,000元，便可申請定居。
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