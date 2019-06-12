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「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

台新稱只買到三張紙 彰銀工會批：早就賺至少185億元

2019-06-12 16:28經濟日報 記者林子桓╱即時報導

針對彰化銀行經營權案，彰銀工會今（12）日表示，從台新金入股彰銀以來，至少獲利185億元以上，不要再說「花365億元只買到三張紙」，且呼籲金管會應根據去年提出的整併誘因政策，要求台新金既然已經四次整併不成，就應立即退出董事會，並有計畫釋出彰銀股權。

彰銀工會表示，根據該行股東常會議手冊記載，彰銀今年擬分配股東現金股息0.64元、每股股票股利0.2元，合計分派盈餘為82億3,415萬餘元，加上台新金過去自彰銀領取達100.6億多元的現金股息與8.51億股票股利，若加計台新金持有彰銀股權價值達550.8億元，包括原始14億股，扣除該金控原始投資365億元，至少獲利185億元以上。

彰銀工會指出，按照金管會去年提出之第三次金改政策，明確指出「參酌過去合併案例，三年為一合理期間」，要求金融機構間整併，最長期間為三年，且為了避免整併時間過長，影響金融市場之穩定性，要求金融機構無法完成整併時，必須在期限內釋出股票。

台新金曾啟動過四次合併行動，但都因為利益衝突與迴避等事由整併無果，而台新金控長達13年占有彰銀董事席次，取得彰銀經營策略等機密資訊，有「競業禁止」與「營業祕密外洩」疑慮。

彰銀工會強烈要求，金管會應要求台新金控比照中信金併兆豐金不成的案例，在金管會監督下釋出彰銀股權，退出彰銀董事會。

台新金控彰銀金管會
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