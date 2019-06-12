五金控符合非合意併購資格 全金聯提四缺失

2019-06-12 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



金管會推動金融機構非合意併購政策，全國金融業公會聯合總會（全金聯）提出說帖質疑上榜五家金控、五家銀行不符社會期待，並提出四大缺失。

全金聯表示，基於過去二次金改從業人員被不良雇主「用過即丟」的慘痛教訓，因此台金聯公開向金管會喊話切勿偏聽、黑箱，主張併購過程應尊重市場機制，避免官商勾結，人為操作，尤其銀行整併除了關注股東權益外，更應保護併購雙方勞工工作權為重要前提，避免重蹈覆轍。

金管會去年公告的六家達非合意併購的金融機構，包括：中信金、富邦金、玉山金、台新金以及國泰世華金控，以及一家非金控之上海商銀。全金聯則對上述五家金控與旗下五家銀行子公司提出質疑。

為此，全金聯去年9月起成立「因應金金併政策策略小組」，除了提出建議外，也批評金管會所推動的非合意併購至少有四大缺失，譬如：一、未完整涵蓋金融機構合併規定之審酌因素；二、公司治理評鑑未能完整涵蓋勞工權益問題；三、公布政策前未能與勞工團體進行社會對話；四、符合資格之五大金融機構，部分內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待。

全金聯表示，除了上海商銀以外，其他五家金控遭到的裁罰、違規、申訴紀錄，均榜上有名。

全金聯進一步說明，這五家金控旗下的銀行，對我國中小企業放款佔總放款比重平均為18%，遠低於整體銀行平均數26%，相對地，這五家銀行對大陸地區曝險總額占淨值比重平均70%，遠高於整體銀行平均數53%。