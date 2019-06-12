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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

台灣單身人口破600萬 富邦人壽提醒提早累積未來帳戶

2019-06-12 12:40經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣單身人口不斷擴張是社會不可忽視的現象，據內政部戶政司人口統計顯示，2018年全台30歲以上的單身人口已正式超過600萬人，占30歲以上人口比例近四成，其中單身女性人口已高於單身男性60萬人。養兒防老從來不是單身族群的人生選項，富邦人壽總經理陳俊伴表示，50歲起步的第二人生是切換帳戶的關鍵時間點，單身族群面臨屆退階段，擔心年邁之後沒人顧，必須把更多心力放在「長照帳戶」與「責任帳戶」，才能掌握老後生活的主導權。

面對台灣廣大的單身族群，富邦人壽提醒必須提早累積未來帳戶，才可從容應付老後生活，另一方面隨著工作型態改變，以及對生活品質的追求，部分雙薪家庭衍生而來的「類單身」、「頂客族（DINK）」同樣不可忽視退休議題，富邦人壽提醒，單身族群的第二人生若想過得自在、沒有壓力，必須提前規畫長期照護資源，據世界衛生組織推估，長期照護潛在需求為七至九年，這段時間的照護費用相當可觀，建議可選擇失能扶助險，搭配既有的醫療險建構長照帳戶。

以兼顧失能與壽險雙重保障的「富邦人壽安富久久失能照護終身壽險」為例，其具備三大特色。一、1~6級失能給付不分級別，提供每月定期定額照護扶助保險金給付，且豁免續期保險費；二、1~11級按失能比例給付，提供應急單筆保險金給付；三、身故給付不因是否已有理賠其他保險金而縮減，且對應之保價金可供單身族群有資金調整時，可用來墊繳或借款或轉為減額繳清保險的使用。

此外，單身族群特別重視生活品質，退休後無論是想每年來一趟國外深度旅遊，或回歸恣意的田園生活，甚至開間小店鋪經營第二事業，若想夢想成真必須趁早累積責任帳戶。

富邦人壽建議，兼顧投資與保障的投資型保單對單身族群是選擇之一，其中又可選擇具備專家代操特色的附身故保證機制類全委保單，透過資產管理公司提供保戶投資帳戶之多元選擇，以佛系理財術打造樂活享退下半場。

以「富邦人壽富利人生變額年金保險」與「富邦人壽富利人生外幣計價變額年金保險」為例，由貝萊德投信、施羅德投信兩家專業的資產管理公司代操，讓單身者有更多時間享受生活，減低對市場動盪的不安，且可藉由每月固定提解的特色，為自己打造退休後的被動收入，「富利人生」亦提供被保險人最長到95歲的最低身故保證機制。

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