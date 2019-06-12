五金控非合意併購門票到手 全金聯：不符社會期待

2019-06-12 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金金併非合意併購符合金管會規定條件的有五家金控 、六家銀行 ，全國金融業工會聯合總會今（12）日表示，上榜的五家金控未積極協助中小企業，還大膽西進，不符社會期待。

全金聯認為，金管會推動的金融機構非合意併購至少有四大缺失：一、未完整涵蓋金融機構合併規定的審酌因素；二、公司治理評鑑未能完整涵蓋勞工權益問題；三、公布政策前未能與勞工團體進行社會對話；四、符合資格的五大金融機構，部分內控紀錄不佳、前科累累，不符社會期待。

非合意併購四大要件，資本充實、經營能力佳、國際布局、企業社會責任，符合條件的五家金控為中信、富邦、台新、玉山、國泰，六家銀行為上述五金控旗下銀行外加上海商銀。

全金聯表示，除上海商銀外，五家金控遭到裁罰 、違規、申訴紀錄，均榜上有名。

全金聯表示，根據經濟部中小企業白皮書及金管會相關資料發現，中國信託、台北富邦、台新、玉山、國泰世華等五銀行，對台灣中小企業放款占總放款比重平均為18%，遠低於整體銀行平均數26%，且這五家銀行對大陸地區曝險總額占淨值比重平均70%，遠高於整體銀行平均數53%。

全金聯表示，這顯示金控功利至上，未積極投入平均水準以上的資源協助中小企業 ，反而大膽西進，卻可以拿到主動出擊、攻城掠地（非合意併購）的獎勵，將來可能造成不利中小企業融資的後果，以及國銀對大陸曝險嚴重惡化的問題。

全金聯建議金管會對所有金融機構負責人及關係人全面進行大股東適格性審查，針對大股東持股過低、質押情形、交叉持股、高槓桿財務操作等情形納入評估，並檢討買方發行特別股進行併購的合理性。

建議金管會將「勞工董事」納入多元化董事會對象之一，讓勞工參與公司治理，以降低併購過程因資訊不對等而產生阻礙，影響金融秩序。