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記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

新台幣開盤 貶值0.4分

2019-06-12 09:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（12）日早盤以31.440元兌1美元，貶值0.4分開出。

新台幣昨日以平盤作收，終場收31.436元兌1美元，今早開盤股匯同步下挫。

新台幣

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