凱基證券存股理財法 新鮮人輕鬆投資術

2019-06-12 08:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



畢業季來臨，應屆畢業生正準備迎向嶄新未來，凱基證券建議，即將步入工作的社會新鮮人，應即早養成理財習慣，可選擇定期定額方式，投資基金或股票作為理財的第一步，累積出人生的第一桶金，接著再透過錢滾錢來創造財富。凱基證券的財富管理平台提供的定期定額投資服務，提供高達兩百多檔台、美股及ETF標的，也有國內外基金可供選擇，可以讓你輕鬆開始理財。

定期定額投資的好處，除了小額即可入手外，定期定額投資期間，由於持股分時進場，可以平均投資成本，投資標的價格上漲時買的少，價格下跌時買的多，即使處於下跌波段，一旦市場反轉，就可以快速的轉虧為盈，所以只要選對投資標的，加上投資時間夠長，透過時間複利的加乘效果，定期定額的投資獲利絕對令人滿意。凱基證券舉例，投資人若五年前開始以每個月6日扣款5,000元投資台灣五十ETF(0050)，至2019年4月為止，五年來的總報酬率高達41.4 %，年化報酬率為7.2%，總投資本金30萬就能累積出42.4萬元，投資效益相當優異。

「人不理財、財不理人」，投資人應該從有收入開始就建立理財的觀念，就算剛開始薪水不多，但只要將每個月存下的錢透過正確的理財方式，持續投資不間斷，未來有一天就能靠被動收入為自己加薪，享受財富帶來的幸福感。

凱基證券建議，在定期定額的存股理財期間，投資人可以結合台股借券服務來擴大投資收益、利上加利。在股票持有期間除可賺取股價上漲的獲利以及每年配發的股息股利外，還可透過借券服務，將持有的股票做出借，賺取額外的出借收入，凱基證券的存股一條龍式服務，讓投資人一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益，是您理財的最佳選擇。