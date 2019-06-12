「富邦說趨勢」上線滿周年 已超過62,000人次收聽

2019-06-12 08:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



5G時代的到來，將為人們帶來更便捷的生活，其中因軟體技術的提升，使新世代資料中心可望取代傳統電信設備與遊戲主機，提供更具效益的服務，帶動台灣相關供應鏈的商機，每周三播出的「富邦說趨勢」節目，將在最新的-新世代資料中心需求浪潮單元，為大家帶來詳細分析。

富邦證券表示，從去年6月線上播出的「富邦說趨勢」，已經有超過62,000人次收聽，顯示該節目擁有大量固定收聽的聽眾，備受投資人喜愛。

富邦證券為提供投資人能「隨時」了解目前最新產業趨勢、精闢分析最夯議題，特別製作「富邦說趨勢」線上收聽的節目，於每周三更新節目內容，投資人可線上收聽獲取最新的產業趨勢及最夯的投資議題，不論是上下班通勤途中、跑步運動，隨時可以想聽就聽，每週利用不到15分鐘，即可掌握最新市場趨勢。

節目開播至今邀請多位產經專家來解析最新市場趨勢，節目主題涵蓋廣泛，從投資理財、生技產業、智慧製造、5G未來趨勢、電動智慧車及未來科技趨勢的新潮流等。

其中，近期最熱門的指數投資證券ETN、台股高殖利率投資方向，單一節目上架就立刻吸引2,000人次以上收聽，顯示出「富邦說趨勢」內容貼近市場趨勢及專業內容，廣受投資人肯定與支持。

富邦證券指出，為了提供客戶多元的收聽管道，除了透過富邦證券既有的APP收聽，如：e點通、富邦FUBON Line官方帳號、富邦m+VIP外，也陸續在PODCAST影音平台及台灣大哥大 MyMusic線上音樂收聽App中上架，聽眾只要登入後搜尋「富邦說趨勢」就可以收聽更多精采的節目內容，期待更多的投資人加入每周三聽「富邦說趨勢」的行列，掌握新知最即時。