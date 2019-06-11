富士達保經獲「2019台灣金品獎」殊榮

2019-06-11 23:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



企業品質獲肯定！富士達保險經紀人10日獲頒由台灣標竿企業促進會所舉辦的「台灣金品獎」，並由執行副總潘同昇代表領獎。

台灣金品獎鼓勵企業研發創新，藉由肯定優質企業，建立台灣企業新標竿，強化品牌價值。

富士達保經董事長廖學茂表示，「感謝『台灣金品獎』的評審對富士達的肯定，讓我們更有信心堅持做對的事情。我們今年6月推出了全新品牌識別，希望更深化富士達的品牌價值，這是我們新的里程碑，也相信這個改變，能帶領富士達再邁向嶄新的十年」。

富士達保經以永續經營為目標，持續秉持專業、誠信、負責任的核心理念，提供業務同仁完善、良好的工作環境，並透過溫暖、可靠的服務，帶給客戶最優質的保險規劃。

由於富士達對品質的堅持，多年來頻頻榮獲各大獎項肯定，包括國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、金峰獎、華人公益金傳獎、台灣優良商標獎等獎項等。

這次榮獲台灣金品獎，對於富士達的企業品質是一大肯定，未來富士達也會繼續優化各項品質，成為保險業的企業標竿。

富士達保經以永續經營為目標，持續秉持專業、誠信、負責任的核心理念，提供業務同仁完善、良好的工作環境，並透過溫暖、可靠的服務，帶給客戶最優質的保險規劃。

由於富士達對品質的堅持，多年來頻頻榮獲各大獎項肯定，包括國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、金峰獎、華人公益金傳獎、台灣優良商標獎等獎項等。