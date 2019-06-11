親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

富士達保經獲「2019台灣金品獎」殊榮

2019-06-11 23:59經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

企業品質獲肯定！富士保險經紀人10日獲頒由台灣標竿企業促進會所舉辦的「台灣金品獎」，並由執行副總潘同昇代表領獎。

台灣金品獎鼓勵企業研發創新，藉由肯定優質企業，建立台灣企業新標竿，強化品牌價值。

富士達保經董事長廖學茂表示，「感謝『台灣金品獎』的評審對富士達的肯定，讓我們更有信心堅持做對的事情。我們今年6月推出了全新品牌識別，希望更深化富士達的品牌價值，這是我們新的里程碑，也相信這個改變，能帶領富士達再邁向嶄新的十年」。

富士達保經以永續經營為目標，持續秉持專業、誠信、負責任的核心理念，提供業務同仁完善、良好的工作環境，並透過溫暖、可靠的服務，帶給客戶最優質的保險規劃。

由於富士達對品質的堅持，多年來頻頻榮獲各大獎項肯定，包括國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、金峰獎、華人公益金傳獎、台灣優良商標獎等獎項等。

這次榮獲台灣金品獎，對於富士達的企業品質是一大肯定，未來富士達也會繼續優化各項品質，成為保險業的企業標竿。

富士達保經以永續經營為目標，持續秉持專業、誠信、負責任的核心理念，提供業務同仁完善、良好的工作環境，並透過溫暖、可靠的服務，帶給客戶最優質的保險規劃。

由於富士達對品質的堅持，多年來頻頻榮獲各大獎項肯定，包括國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、金峰獎、華人公益金傳獎、台灣優良商標獎等獎項等。

這次榮獲台灣金品獎，對於富士達的企業品質是一大肯定，未來富士達也會繼續優化各項品質，成為保險業的企業標竿。

富士達保經執行副總潘同昇 (右二) 代表前往「2019台灣金品獎」受獎。富士達保...
富士達保經執行副總潘同昇 (右二) 代表前往「2019台灣金品獎」受獎。富士達保經/提供
分享

富士保險商標

相關新聞

金融業高層：行政院對金融資源的分配應公開透明

2019-06-11 21:16

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

開放了什麼？ 揭開開放銀行的面紗

2019-06-11 14:29

凱基證券存股理財法 新鮮人輕鬆投資

2019-06-11 12:58

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

財經觀點／公益信託自律規範 避牟利爭議

2019-06-11 00:47

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

基金自行質借／申辦業務 須訂內部規範

2019-06-11 00:23

中租營收創新高

2019-06-11 00:23

壽險海外投資 衝破17兆元

2019-06-11 00:14

陽信銀 5月賺逾3億

2019-06-11 00:14

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

投資人保守度提高 投資債基金兼顧收益、安全與流動性

2019-06-10 21:31

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

「反送中」影響明罷工？ 國泰港龍：目前班機一切正常

2019-06-11 20:24

徐旭東：韓國瑜選上高雄市長後 各縣市首長都動起來

2019-06-11 11:43

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

群創爆大量 神秘買盤現蹤跡

2019-06-11 19:29

放假在即 暑假概念股深具題材

2019-06-11 18:59

繁榮大高雄論壇／製造重鎮 再創經濟動能

2019-06-11 01:08

凱基證券存股理財法 新鮮人輕鬆投資

2019-06-11 12:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top