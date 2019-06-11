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馬來西亞成績亮眼 中租東協首度在地聯貸

2019-06-11 21:40經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

中租控股（中租-KY，5871）旗下馬來西亞仲利成功公司（Chailease Berjaya Credit Sdn Bhd）在當地五大銀行支持下，完成3年期馬幣4.5億元（約當新台幣32.4億元）聯貸案簽約，這是中租控股進軍東協市場以來，第一宗在當地的聯貸案，凸顯中租的在地化策略成功，營運能力獲得在地大型銀行肯定。

聯貸簽約儀式，由仲利成功董事長兼中租迪和總經理侯明欽與各銀行代表簽署。該聯貸案由馬來西亞瑞穗銀行及新加坡華僑銀行擔任統籌主辦銀行，其他參貸銀行為馬來西亞中國銀行、盤谷銀行與馬來亞銀行公司等五家。

原訂籌組馬幣3億元聯貸，在五大銀行踴躍參貸下，不僅順利完成，並且超額認貸額度達到馬幣4.5億元，最終以該金額結案，達到原擬貸款金額的1.5倍，代表仲利成功在馬國的在地化發展與營運能力，贏得銀行的信心與支持。

侯明欽表示，這次聯貸案取得資金，將用於充實營運所需，以作為中期業務發展與擴大規模之用。

仲利成功公司於2015年9月由中租控股與成功集團合資成立，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，締造首年即獲利的佳績，2018年成為馬國第二大中古車融資公司，擁有超過1,500家經銷商網絡，以此為基礎跨入重型機車市場；同年並取得貸款執照，未來將逐步拓展商用車、重型設備，以及中小企業融資等多元業務。

馬來西亞中租聯貸案

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