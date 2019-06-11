嚴重落後！國銀對中小企業放款達成率不到一成

2019-06-11 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今年才說，新年度加強辦理中小企業放款方案。不過2019年已過三分之一，今年前四月國銀放款僅增加252.99億元，距目標達成率不到一成，進度嚴重落後，且三家官股行庫今年鋭減410億元，竟居國銀對中小企業放款減少前三名。

金管會銀行局發布最新統計，截至4月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆4,633億元，較上月底增加257.55億元。4月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.72％，4月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.43％，較上月底減少0.01個百分點。

行政院為支持中小企業，加強辦理放款，今年新增「貸款戶數成長」考核指標及「小型及新創企業融資特別獎」，希望有效引導金融機構協助更多中小企業及小型、新創企業取得營運資金。同時行政院與金管會也訂出對中小企業今年放款目標維持跟去年一樣的高目標2,700億元。

不料金管會今公布，4月國銀對中小企業放款，較3月底增加257.55億元，累計1~4月僅增加252.99億元，亦謂前3月反而衰退。一年過了四個月，相當3分之一，但距離全年目標達成率竟然僅9.37%，不到一成明顯落後。

若跟國銀2018年對中小企業放款增加3355億元，目標達成率達124.26％來看，今年國銀雨天縮傘的動作更是明顯。其中官股行庫前四月放款大減更令市場驚訝。

據金管會銀行局昨天公布前四月放款中小企銀增減前三名名單，發現增加前三名為國泰世華銀的154億元、中信銀的116億元，排名最挺中小企業前二名，合庫銀亦放款104億元排第三。

但是觀察對中小企業放款減少前三名，包括華南銀減少192億元、彰銀減110億元與兆豐銀減108億元，竟然前三名都是官股行庫。