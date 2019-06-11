開放保險業登陸後首例 磐石保經在大陸違規投資被罰

2019-06-11 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



磐石保經違規在大陸參股投資非保經代公司，被金管會處罰，這也是開放保險業登陸投資以來，首度有保險業因在大陸違規參股投資被罰，金管會並要求磐石保經必須在一年內改善。

金管會表示，磐石保經將原參股投資的大陸方勝磐石保險經紀公司股權，以換股方式取得北京飛豬科技公司股權，不符法令規定，因此處罰鍰50萬元，並限期一年內改正。

金管會保險局副局長王麗惠今（11）日表示，依規定，國內保經公司可以申請參股大陸保經代公司，磐石保經當初有跟金管會申請核准投資大陸方勝磐石保險經紀公司股權24.9%，前後共匯出人民幣1,245萬元資金投資。

但後來換股取得北京飛豬科技公司，並不是保經代公司，而是一家科技公司，不屬國內保險經紀人可投資的範圍，已違反規定。

根據兩岸人民關係條例第86條規定，違規投資可罰5萬元以上、2,500萬元以下罰鍰，對於為何金管會只罰50萬元？王麗惠說，依法最低是5萬元，50萬元已經是十倍了，且保經公司規模沒那麼大，磐石當初也有公文主動來報告換股取得飛豬科投公司一事，但不知是違規的，因此罰50萬元。

除磐石外，金管會之前也核准永達及台名保經，參股投資大陸保經代公司。

永達是參股大陸永達理保經公司；台名則是投資上海聯達保險代理人公司及昆山豐盛保代公司，參股比率分別都是24.9%。