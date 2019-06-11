這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



有銀行提出高利美元方案，最高喊到4.38％。 聯合報系資料照片 分享 facebook 美國聯準會（Fed）降息訊息傳出，美元定存利率也跟降，三字頭越來越少，但仍有銀行逆勢因應客戶需求以自家銀行業務，提出高利美元方案，最高喊到4.38％，已經吸引市場注意。

美元定存方案一向以外銀最為主動積極，一為自家行庫財富管理客戶需求，二也為自行業務需要，通常吸收美元拆借給同業也賺錢，且做美元放款的利差仍然高於新台幣放款，對於手上有相當多國際型客戶的銀行仍有吸收美元必要。

而對本土銀行，今年吸收美元策略則轉彎，避免手中有太多成本壓力，將朝向客戶假設有需要，而推出閃存或是限時限量方案，較少見到相當長天期的美元存款專案。

通常外銀開出的美元高利定存都不手軟。6月目前，滙豐銀已經推出外幣外匯定存方案，只要是自行的財富管理客戶，可以選擇該方案，美元最高以享有4.38％利率。

滙豐銀該方案限定客戶以非該幣別的新舊資金，並以該資金轉換為美元為條件。假設是新資金，最高可以享有14天期的4.38％優惠利率，但單筆最低承作金額2萬美元；如果是既有資金，最高則是享有14天期的3.88％美元定存專案。該活動最高總額度為新台幣15億元，滙豐銀積極搶美元態度強勢。

滙豐銀另外還提出外幣優利定存專案，同樣提供給自行的財富管理客戶參考。選擇3個月天期美元定存，單筆最低承作金額為等值新台幣60萬元，可以享有3個月天期3.33％定存利率、或是6個月天期3％利率。

花旗銀6月的外幣定存方案中，美元7天的定存利率也有四字頭、達到4.08％，14天期為3.88％、1個月天期為2.88％、2個月天期為2.38％，定存單筆最低承作金額為3萬美元起跳。

本土銀行中，玉山銀也將在6月18日到20日連續三天推出外幣特匯日，每天都採取限量提供，第一天美元定存利率方案為1.6萬美元可享有3個月天期的2.7％，第二天則為3.6萬美元可享有6個月天期2.8％定存利率，第三天則為5.6萬美元可以享有7個月天期2.88％。

但因為玉山銀提供的美元定存方案相當不錯，限量組數相當少。第一天僅有800組，第二天僅有500組，第三天更僅剩下350組。預料將會出現秒殺情形。