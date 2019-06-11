貿易戰波及 上市櫃公司大陸及海外投資收益雙雙衰退

2019-06-11 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



美中貿易戰波及，上市櫃公司大陸及海外投資收益今年首季雙雙出現衰退，七年來首見，其中海外投資收益減少250億元，減額更是歷年次高，金管會表示，主要是半導體因通訊產品需求減緩，及市場價格競爭等導致。

金管會今（11）日公布今年第1季上市櫃公司大陸及海外投資情形，大陸投資方面，上市公司利益354億元，上櫃公司利益11億元，合計利益365億元，較去年同期減少28億元。

不含大陸地區的海外投資方面，上市公司利益722億元，上櫃公司利益54億元，合計利益776億元，比去年同期減少250億元。

根據金管會資料，以同期表現來看，今年第1季上市櫃公司在大陸及海外市場投資收益，同步出現衰退，是2013年以來首見。

其中大陸投資的收益表現，第1季僅賺365億元，不僅比去年同期減少，更是近五年來最低。

海外投資收益減少的金額多達250億元，減額僅次於2012年第1季減少360億元，也是有這項統計以來，歷年第二高的減額。

對於大陸及海外投資收益雙雙衰退原因，金管會證期局副局長張振山表示，大陸投資主要是半導體業因通訊產品需求減緩轉趨保守，使得上市公司投資利益較去年同期減少36億元；上櫃公司第1季投資利益則比去年同期增加8億元，主要是產品價格上升及成本控管得宜。

海外投資收益的衰退，上市公司部分主要是原料上漲及市場價格競爭致獲利減少，上櫃公司則是受客戶庫存調整及銷售量下滑因素，導致獲利衰退。

上市櫃公司第1季在大陸及海外投資收益同步衰退，可能與美中貿易戰持續擴大有關，不過，張振山認為，應該沒有直接關係，主要還是中階及高階手機需求量減少，此外，通常第1季表現也比較差一點，旺季都落在第三、第四季。

根據金管會資料，到第1季止，到大陸市場投資的上市公司有667家，上櫃公司529家，合計1,196家，占全體上市櫃公司總家數的74.94%，比去年底減少四家。

到海外投資的上市公司有713家、上櫃公司560家，合計1,273家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數的79.76%，比去年底增加二家。