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外資拉電子、出金融 六檔熱門股爆大量

2019-06-11 19:30經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易談判進入空窗期，買盤回補瞄準科技股、跌深股；台股主力的外資今（11）天布局尤其加大買進電子股、調節金融股，使多檔電金熱門股爆量，包括群創（3481）、欣興、南電等帶量強漲，玉山金、華南金、彰銀等則爆量下跌，引發市場高度關注。

據統計，外資今天買超20大個股中，有12檔為電子股，賣超前20大則有六檔金融股，並有四檔賣超高居前十，連帶使盤面日前「強金融、弱電子」的趨勢大幅轉變。

外資今尤其青睞面板大廠群創，狂掃5.1萬張，帶動群創衝出23.8萬張巨量，尾盤大漲6%，而曾被多家外資喊進的ABF族群，包括欣興爆出10萬張大量、勁揚8%，南電跳空漲停、衝出2萬張大量等，三大熱門股分創下去年1月、今年4月及5月來大量，均吸引強大買氣。

相較下，金融股有多檔爆量下跌，弱勢表現成為話題，包括今年漲幅排金融股第二的玉山金，今罕見爆出7萬張巨量，下跌2.7%摜破10日線，是量能最大的金融股，亦為玉山金去年10月股災來最大量，另外還有彰銀爆出3萬張、創今年第三大量，華南金衝出2.7萬張、為今年第二大量，都讓不少買金融股的股民感受到劇烈波動。

大型投顧法人指出，今天群創、欣興和南電三大熱門股爆量，共同特色是技術面跌深，法人持股偏低，一旦買盤稍做回補，便有大漲之勢；就群創來說，又有額外利多帶動，包括外資提高評等、鴻海法說會登場，鴻家軍如臻鼎、GIS、廣宇等，同步強勢上漲。

由於電子股價漲量增，並有法人加持，分析師認為，短線依舊可循技術、籌碼指標搶短，電子指數有向上挑戰季線432.07點的空間。

至於金融股不論累積漲幅或乖離都偏大，法人建議有獲利者可適度了結。凱基投顧則判斷，金融股短期應是漲多修正，若盤勢走弱仍會發揮撐盤效力，對趨勢的轉折觀察可以金融指數是否跌破6日紅K 1,285.52低點為指標。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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金融股玉山金群創

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