放假在即 暑假概念股深具題材

2019-06-11 18:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股今（11）日震盪收紅，指數收復10,600點；由於時序即將邁入暑假，遊戲族群近期率先反應旺季題材，股價走勢蠢動，休閒、航空、零售通路及KTV等「暑假概念」族群，也因具季節性效應，後市擁有向上攻堅實力。

美國暫停對墨西哥加徵關稅，讓全球資本市場鬆口氣，多頭乘勢強攻，台股今天也在台積電大漲近2%帶動下，站上10,600點整數關卡，指數終場上漲41點，收在10,607點、成交值1,219億元，為6月以來新大量。

台新投顧副總黃文清表示，隨著暑假來臨，不管是學生或上班族，休閒消費的意願將比冬天寒冷氣候還要來得高，暑假將成為消費性產業的銷售旺季，投資人可藉由財報優缺來作為選股標準，短期應有獲利空間。

若觀察現階段上市櫃公司中，屬於「暑假概念」族群的個股，計有文創類的遊戲相關族群，如鈊象、宇峻、智崴；遊戲機概念族群，如旺宏、鴻準、正崴等。

此外，還有休閒、飯店的寒舍、雲品、老爺知；航空業中的華航、長榮航；夏季冰品及零售通路的統一超、全家；還有KTV好樂迪等相關產業。

進一步觀察近期股價表現，這些暑假概念股將有機會率先反應假期來臨的旺季效應，部分個股則有落後補漲契機。

黃文清表示，未來邁入7、8月後，由於暑假長達兩個月，許多年輕消費族群或學生，將會選擇打遊戲機來消磨時間，因此遊戲機的機組及其相關零組件需求應會大增，而搭配遊戲機的遊戲軟體個股也可望受惠。

若以旺季需求來看，消費性電子在第3季也是主要趨勢，因此遊戲機族群第3季業績應有不錯表現；另外，受惠暑期旺季效應，觀光類股也是相當值得注意。

法人則指出，6月以來，由於氣溫驟升，全台電力負載連續突破今年新高，加上目前已改為「夏月」電價，促使到台股市場想像到用水、用電題材所衍生出的水資源、節能等概念，投資人也可留意。

展望後市，法人強調，台股近期多空震盪劇烈，暑假概念股僅屬短線題材，中長線還是要將股價回歸到基本面評價。整體而言，現階段諸如美中貿易戰等國際變數仍存，台股走勢預期仍將持續震盪整理，投資人短線操作仍宜謹慎。