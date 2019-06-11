香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,838億元

2019-06-11 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



香港9日舉行「反送中」遊行。路透社 分享 facebook 為抗議將犯罪嫌疑人引渡至中國內地的修法計畫，香港繼百萬人上街頭後，明天再爆逾百家企業蘊釀加入罷工，當地經濟活動恐受衝擊，據金管會最新公布統計，我國包括保險、證券、銀行等金融機構與香港往來密切，據金管會最新公布統計，總計在香港總曝險金額高達9,838億元，後續效應已引發主管機關密切關注。

香港特區政府堅持明（12）日交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，有民間團體在網上發起罷市、罷課及罷工，並到立法會大樓外圍反對政府，據傳有150家商業、醫療機構，宣布參加周三罷市行動，市場擔心進一步衝擊股市、民眾減少金融機構往來活動等，以及後續效應擴大，恐衝擊我金融機構曝險增加。

我國金融機構與香港往來密切。據金管會銀行局統計，截至4月底為止，目前我國所有銀行機構在香港共計擁有19家分行、一家子行、3家子公司、2家代表人辦事處。銀行在香港的總授信與投資金額共計6,930億元；其中包括授信5,278億元，以及1,652億元的投資部位。

證期局統計，我國證券業在香港子公司共計42家，不含基金投資部位，總計曝險約816.93億元，投資不含基金的部位。保險局官員也公布，保險業在香港總計曝險高達2,092.22億元。其中產險占17.93億元，其餘都是壽險業2,074.29億元。總計銀行、保險與證券業在香港總曝險金額合計高達9,838.93億元。