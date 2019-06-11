申請要快！中油95油品出包受理理賠6月底截止

2019-06-11 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



台灣中油公司去(2018)年11月1日開始接受消費者申請95無鉛汽油銅片測試超標理賠，理賠作業將至今(2019)年6月30日截止，請尚未申請的消費者把握時間辦理。

台灣中油公司也宣布，自今年7月1日起至7月31日止，對於沒有持發票民眾，將受理理賠申請。只要民眾能提出足以證明之消費紀錄，如信用卡簽單、會員卡、電子憑證、條碼等，台灣中油可以事後佐證的，都可以在指定112個加油站提出理賠申請。

去(107)年10月21日台灣中油主動對外揭露95無鉛汽油經銅片測試超標的訊息，並積極進行處理及善後補救措施，基於保障消費者權益立場，以從寬認定的原則訂定理賠方案，於2018年11月1日開始接受消費者申請理賠。

台灣中油表示，受理理賠申請迄今已近8個月，截至2019年6月10日申請理賠筆數達34.2萬筆，發票8.7萬張，單筆最高申請理賠發票金額為39.4萬元，選擇匯款理賠者占65.27%，入捷利卡者34.73% ；車輛維修申請1,977件，理賠成立1,742件，單筆最高理賠金額6.8萬元，累計台灣中油已支應11.40億元，其中油料理賠11.32億元，車輛維修理賠0.08億元。