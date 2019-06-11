網家19周年慶登場 6月業績成長可期

2019-06-11 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



年中慶檔期風暴來襲！網路家庭（8044）今（11）日宣布自即日起歡慶19周年生日慶，攜手36大銀行、6大行動支付、上百個國內外知名品牌，推出年中大促最高規格的特殺級優惠，超過200萬種商品28折起。

網家19周年生日慶，強打三大策略，包括品牌大聯盟、支付優惠神燈級送好康、12大特色分會場灑驚喜優惠等。其中，網家看好品牌大聯盟效應，藉由三波段釋出旗艦級品牌超級優惠、帶動全站買氣暢旺，將挑戰6月業績標竿、引領雙位數成長。

網家今年喜迎19歲生日，觀察到19周年生日慶首波暖身慶站上買氣強勢發威，對照去年同期，銷量明顯倍增，當中又以來自於行動端業績貢獻持續五成以上增長。今年強打市售最受歡迎品牌，首波Dyson、SONY、Under Armour、碧兒泉、Logitech、hp超值獨家優惠先鋒主打，業績屢傳捷報，預期6月11日19週年生日慶正式起跑後，全站業績成長幅度可期。

受惠於品牌助攻效益，網家展望下半年，更攜手非3C生活日用和美妝等國際知名品牌合作，強化直營品牌旗艦級銷售口碑和超值優惠。

此外，網家更以八大好康、八箭齊發人氣買氣拼場，好康包括「全站28折起」、「P幣任你抽」、「銀行刷卡金高額回饋13%」、「花旗PChome Prime聯名卡最高享19%回饋」、「24力84折折價券」、「儲值最高回饋14%」、「Line導購限時加碼5%」、「行動支付最高回饋10%」貫穿全會期活動。