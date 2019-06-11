凱基證券存股理財法 新鮮人輕鬆投資

2019-06-11 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



畢業季來臨，應屆畢業生正準備迎向嶄新未來，凱基證券表示，即將步入工作的社會新鮮人，應即早養成理財習慣，可選擇定期定額方式，投資基金或股票作為理財的第一步，累積出人生的第一桶金，接著再透過錢滾錢來創造財富。凱基證券的財富管理平台提供的定期定額投資服務，提供高達200多檔台、美股及ETF標的，也有國內外基金可供選擇，可以讓你輕鬆開始理財。

定期定額投資的好處，除了小額即可入手外，定期定額投資期間，由於持股分時進場，可以平均投資成本，投資標的價格上漲時買的少，價格下跌時買的多，即使處於下跌波段，一旦市場反轉，就可以快速的轉虧為盈，所以只要選對投資標的，加上投資時間夠長，透過時間複利的加乘效果，定期定額的投資獲利絕對令人滿意。

凱基證券舉例，投資人若五年前開始以每個月6日扣款5,000元投資台灣五十ETF（0050），至2019年4月為止，五年來的總報酬率高達41.4 %，年化報酬率為7.2%，總投資本金30萬就能累積出42.4萬元，投資效益相當優異。

「人不理財、財不理人」，投資人應該從有收入開始就建立理財的觀念，就算剛開始薪水不多，但只要將每個月存下的錢透過正確的理財方式，持續投資不間斷，未來有一天就能靠被動收入為自己加薪，享受財富帶來的幸福感。