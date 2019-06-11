兆豐夏令營7月登場 讓客戶子女當小小神射手

2019-06-11 08:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2019兆豐金夏令營推出「小小神射手」活動，提供兆豐往來客戶子女學習射箭的機會，總計三個梯次，6月15日起線上報名，額滿為止。

兆豐表示，活動梯次分別為7月17、18和19三日，每梯次60個名額；活動時間為每天上午9點到下午5點，中午提供午餐，活動內容包括射箭基本動作實際操作，射擊演練以及團體對戰等，活動地點在吉林路兆豐銀行大樓大禮堂。

沒有射擊經驗者亦可報名，但限制年齡為2004至2009年次的兒童和青少年，活動免費；有興趣讓家中小朋友體驗當神射手快感的兆豐客戶，不妨上兆豐官網登記報名。