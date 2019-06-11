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分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

你有多久沒有檢視自己的保單了？根據財團法人保險事業發展中心統計，2018年國人保險滲透度已達20.68%，其中人身保險商品的占比更高達95.5%。英國保誠人壽表示，分紅保單兼顧「保險保障」及「紅利共享」兩大特色，可滿足消費者在人生各階段的需求，提供了更安心的選擇。

每個人對保險的需求不同，如何做好完整的保險規劃很重要。對於瞬息萬變的金融市場，英國保誠人壽指出，近年來在香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞等市場，分紅保單是客戶中、長期保險規劃的主流保險商品。

英國保誠人壽分析，分紅保單有「紅利共享」的特色，能藉由長期平穩的投資策略，享保險公司的經營成果。

分紅保單的保費，在扣除掉保險相關費用後，會投入獨立的分紅保單專屬帳戶，由專業團隊進行投資操作，分紅金額還有機會隨著投資績效提升而增加，對於子女教育基金、退休基金的準備將更具實質效果。保險公司為強化分紅保單的投資績效，會精選投資績效良好的優質基金經理人，為資產把關，並透過優化機制，嚴格進行篩選與替換。

英國保誠人壽指出，保戶可藉由分紅保單分享保險公司的經營成果，當分紅專屬帳戶的投資績效越好，保戶就有機會分享到更多紅利，因此，慎選穩健經營的保險公司，尤其重要。

透過高保障型的分紅保單，以中長期規劃為目標，讓消費者在擁有保險保障之餘，可守護資產，傳承給子女。

保險保單國保

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