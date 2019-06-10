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5月營收成長股 外資喊買這幾檔

2019-06-10 23:50經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

上市櫃公司5月營收昨（10）日出爐，統計業績年增、外資6月來買超，並獲得摩根士丹利等國內15大外資券商出具正向評等的潛力成長股，包括玉山金（2884）、新光金等，有望扮演盤面焦點。

外資看好5月業績成長的十大個股，依買超排序，包括玉山金、新光金、統一、亞泥、群光、台達電、遠東新、智邦、瑞昱及神盾等；與前四月比較，受到外資大幅買超金融和傳產股，潛力非科技股的比重明顯提升。

玉山金今年獲利連繳佳績，5月自結獲利14億元，累計前五月83億元，年增10.1%，創同期新高。玉山金表現主要受銀行業務成長，加上子公司營運向上；外資還看好玉山金長期股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）等指標穩定，如摩根士丹利、花旗環球證券等，不僅評等玉山金「買進」，並將其列為今年最看好的台灣金融股。

新光金旗下新壽，先前遭外資大幅調節，不過在金融市場表現好轉，以及壽險獲利趨穩，有美系外資開始翻多喊進壽險金控。

新光金部分又以大和給予「持有」評級較具指標，據大和估計，新光金2019-2021年每股純益將成長5%-17%，但短線股價大跌，股價淨值比降到0.8倍不到，有低估之虞，因此建議持股者續抱；大和推估的合理目標價為9.1元。

統一獲得滙豐、花旗等外資喊進，除了統一大陸事業好轉，夏天即將到來，統一因旺季加持，也有機會扮演貿易戰避風港；目標價以花旗的90元領先。

同為傳產股的亞泥，受惠中國水泥漲價，滙豐給出48元目標價，內資法人最高更喊上54元。群光、台達電則為電子股，但5月股災走勢不一，群光5月底來從69元飆上79元，其高殖利率與PC業務穩定，花旗在5月初時，將目標價從83元，提高到90元。

台達電在華為風暴前，被多家外資喊進，最高有滙豐給出195元目標價，5月底其報告仍看好華為風波不影響台達電中長期受惠5G、自動化等趨勢。遠東新也在差不多時間被滙豐發布重申「買進」報告，預期聚酯、PTA報價上漲帶動，遠東新股價挑戰40元。

智邦為5G概念股，里昂、麥格理等看好智邦400G交換器今年起爆發，長線基本面有爆發力，目標價給予142元、146元。

IC設計大廠瑞昱則獲得摩根士丹利、瑞銀、野村等外資相繼調高目標價；瑞銀認為，受到真無線耳機需求強，今、明年該產品將貢獻瑞昱獲利7%、9%，優於市場預期。野村估計，真無線耳機在瑞昱今明年的營收比重會提高到12%-17%，且該產品將複製白牌手機的成功經驗，2021年全球對真無線耳機晶片的需求上看10億顆，較2018年增三倍。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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