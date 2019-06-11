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名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55經濟日報 記者邱金蘭採訪整理

中央銀行首度坦言動用外匯存底干預匯市引發關注，在美中貿易戰擴大帶動的「轉單效應」下，台灣對美貿易順差可能有機會破200億美元，下半年可能成為匯率操縱國觀察名單，不可小覷，央行此舉可說是「一石五鳥」策略。

美國對於匯率操縱國的認定標準，主要有三項，包括第一，對美國貿易順差超過200億美元。第二，經常帳順差占GDP（國內生產毛額）比率超過2%。第三，在12個月內至少有六個月反覆干預外匯市場。

央行在匯市的操作向來是「不能說的祕密」，但央行5日發布外匯存底統計時，卻直接表明央行在5月動用外匯存底減少新台幣波動，這是20年來首見公開表明進場調節，引發關注。

下半年美國還會公布一次匯率報告，台灣有可能被列入匯率操縱國觀察名單，央行此舉可以說是「一石五鳥」的策略。

包括第一，最近一次美國公布的上半年匯率報告中，台灣對美貿易順差有160億美元，已經是歷來最接近200億美元的，如果今年有從大陸來的「轉單效應」，使得對美貿易順差增加，萬一達到（200億美元）怎麼辦，所以要力阻對美貿易順差擴大。

第二，美國認定有無操縱匯率的標準之一是該國的經常帳順差占GDP不能超過2%，但台灣向來都超過很多，以台灣特殊的環境，這一項很難可以符合美國的標準，但是也不要那麼難看，至少讓老美覺得我們是有努力。

第三，在市場買匯干預方面，過去12個月沒有、但過去六個月有，所以最近一次的匯率報告中，美國是用黑字在這項寫出「YES」。

因此，央行必須有所作為，避免被列入匯率操縱國觀察名單，這次出手，對這三件事都有交代。

第四，而且不止這三件，總統府說尊重央行的獨立性，全世界央行都儘量維持獨立性，但不太可能完全獨立無視經濟情況。所以央行此舉（代表央行基於獨立性自己也做了一些事）也有點呼應總統府說的獨立性。

第五，美國聯準會主席鮑爾改口表示可能降息，將參加國民黨總統候選人初選的鴻海集團董事長郭台銘，以此批評「人家政府反應那麼快，台灣政府做了什麼？」，此舉代表央行是有做事，反駁郭台銘的評論。

從美國上周公布的匯率報告中的一張表格，可以清楚看出，大陸只有一項達到「匯率操縱」的標準，但美國仍列入觀察名單，大陸對美貿易順差超過200億美元很多，就列入觀察名單，代表美國也不一定按標準在做。

在有無操縱匯率的三項認定標準中，台灣還有1.5項（一項經常帳順差占GDP比率超過2%、半項是反覆干預匯市），不能說美國對台灣很友善，但至少美國對大陸是有針對性的。

我並沒有要「褒」或「貶」的意思，也不反對央行這樣的作法，至少有個努力，因上周美國最新匯率報告才出來，央行也應該這樣做，至少不會什麼事都沒做，而且是具有「一石五鳥」的策略，尤其是前三項，後面兩項則是代表政治正確。

至於這是否代表下半年新台幣是看升不看貶？則看央行操作，有可能左邊走二步、右邊走三步，或右邊走三步、左邊再走二步等，會作微調，一定不能讓台灣落入匯率操縱國名單。

（本文由前行政院長陳冲口述）

央行匯率

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