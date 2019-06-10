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投資人保守度提高 投資債基金兼顧收益、安全與流動性

2019-06-10 21:31聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今年上半年全球經濟變動度高，第一金投信指出，過去半年出現三大不確定因素，包括：川普大鬧全球、景氣乍暖還寒，及利率忽升又降。過去從未有在半年內有此劇烈變化，因此投資人危機意識強，保守度也提高。在投資產品選擇上，傾向要有安全性及流動性，但收益性也至少要比定存好。

什麼是有安全性及流動性，且收益性比定存好的投資？第一金美國一百大企業債券基金經理人許書豪表示，可學「大戶」幫錢找活路。

許書豪表示，今年來全球保險公司、退休基金等，紛紛將資金轉進投資級債，以因應低利率的衝擊。這些機構投資人管理大量的保險、退休資金，無論利率多低，都要按時支付理賠金、年金或退休金，因此偏好收益夠高、信用品質高、流動性好的投資級債，其操作策略值得一般投資人參考。

許書豪認為，挑選好的投資級債不外乎「收益、安全、流動」三大關鍵，美國投資級債殖利率相對高，平均違約率相對低，且流通性佳、變現性也高。

許書豪指出，美國投資級債已經夠好，若進一步聚焦在S&P 500指數中，市值前100大企業所發行的債券，其收益率差異不大，不過，信評A級以上企業占70%、現金流量占S&P 500企業總量60%，債信品質更高、償債能力更強，足以滿足低利環境、混亂時局下的資金避風港需求。

看準低利率窘境，第一金投信將在6月17日募集美國100大企業債券基金，鎖定S&P 500指數的市值前100大企業發行之債券，提供低利環境下，以及混亂時局中資金最佳避風港。

第一金投信董事長尤昭文表示，第一金投信早已定調「3年走趨勢、3年走收益」的基金商品策略，過去3年發行金融科技、AI人工智慧、精準醫療等趨勢型基金，從今年起要逐步轉向收益，發行收益型基金。

今年上半年全球經濟變動度高，第一金投信指出，過去半年出現三大不確定因素，包括：川...
今年上半年全球經濟變動度高，第一金投信指出，過去半年出現三大不確定因素，包括：川普大鬧全球、景氣乍暖還寒，及利率忽升又降。記者沈婉玉／攝影
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看準低利率窘境，第一金投信將在6月17日募集美國100大企業債券基金，鎖定S&P...
看準低利率窘境，第一金投信將在6月17日募集美國100大企業債券基金，鎖定S&P 500指數的市值前100大企業發行之債券，提供低利環境下，以及混亂時局中資金最佳避風港。記者沈婉玉／攝影
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許書豪第一金債券
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