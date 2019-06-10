壽險資金去化海外突破17兆大關 新台幣債ETF成長最速

2019-06-10 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



壽險業資金持續流向海外，據保發中心最新公布統計，受到外幣保單持續熱銷，壽險業海外投資金額4月底正式突破新台幣17兆元大關，金額來到17兆834億元，但占可運用資金比重維持去年底68%水準，備受關注的是以新台幣計價的債券ETF，前四月大增金額將近2,700億元，占運用資金比重已接近3%，是壽險業今年資金去化成長速度最快速的管道。

雖然在金管會不樂見4%以上高宣告利率下，4月起陸續有200多張的美元保單調降宣告利率，但是主要壽險公司下降後利率仍有3.65～3.73％，遠高於降息後的新台幣保單的2.5~2.8%，或是銀行定存的1%多，加上外幣保單收付都是外幣，匯率風險由保戶自負下，目前的外幣保單並非「賠錢保單」，因此主要壽險業降一次宣告利率，5月就按兵不動。因此壽險業雖無意大舉加碼海外，但是因為民眾避險資金持續流向保險，今年前4月總計資金再增加1.2兆元，因此壽險業需將資金去化，最終還是以海外投資為主。

據保發中心資料顯示，今年前4月海外投資仍然增加7,779億元，仍是高居所有管道第一位，海外投資依舊占最大宗，讓保險公司也不得不付出高昂的匯兌避險成本，所幸今年來新台幣驟貶不少，這方面反而讓壽險業的操作有獲利入袋，也挹注了5月數字，壽險業單月獲利普遍亮眼，金額雖成長，但占可運用資金比重大約在68.23％，甚至略低於去年底的68.65％，顯示分母的壽險業資金池，仍持續快速累積增長中。

至於沒有匯率風險，投資海外債券，卻以新台幣計價的ETF，在主管機關金管會沒有強制阻止下，今年前4月增加2,700億元，排名去化管道第二強，去年底占可運用資金比重雖僅1.88%不到2%，但今年前四月足足增加近1%，已達到2.87%，是所有資金去化工具中，今年來成長速度最快的一種。其他管道方面，壽險業投資股票前四月增加1,409億元，占總資金運用比重約6.59%。銀行存款今年前四月亦增加將近千億元，對國內公債部位則是減少1,083億元。