這個投資商品價格飆高 投資專家建議：趕緊獲利了結

2019-06-10 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



國銀龍頭台灣銀行指出，美中貿易衝突持續升溫、美國降息利多雙重刺激，資金狂湧入金市，推升國際金價上漲突破每盎司1,340 美元關卡，再加上上周五美國勞工部公布5月非農就業人口僅增加7.5萬人，美元指數大幅下挫，短期利率期貨交易商亦押注美聯儲最早將於7月開始降息，並在年底前再降息兩次，金市買盤大量湧現，金價上周上漲1%至1,348.08美元，為 2018年4月以來，一年兩個月最高，上周金價呈上行走勢。

台銀指出，上周金價受到美國對中國大陸及墨西哥貿易衝突不斷，加上美國非農就業數據不佳等因素影響，金價延續此前漲勢向上突破2月高點至1,348.08美元，為2018年4月以來最高。

觀察技術線型，目前短中期均線上行，若美國於貿易戰上持續採強硬立場，加上市場對美聯儲降息預期升高，金價可望挑戰2018年4月高點1,365.23美元，但短期技術指標 RSI位處超買區，上方恐有部分獲利了結賣壓出籠，不排除金價回測至5日均線（約1,330 美元）價位。

美中貿易戰僵局持續，短期內解決的可能性已降低，且美國對其他國家的貿易戰火方興未艾，造成全球經濟前景不確定性增高，美股反應緊張情緒一度下跌至近兩個月低點，10年期美債殖利率更是來到2017年9月新低。

貿易壁壘對經濟影響深遠，包括聯準會主席鮑爾在內的官員陸續透露降息的可能性，美元指數因而轉弱，實體黃金ETF持倉量亦在淡季中提前止穩反彈。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，短線金價急拉漲幅已高，若19日聯邦公開市場委員會（FOMC）未能維繫市場降息預期，黃金恐將面臨短線失望性賣壓，建議投資人不宜追高，以回檔分批布局為宜。建議每盎司1,280～1,300美元，會是相對較適合的補進點。

世界黃金協會報告顯示，全球央行第1季淨買入黃金規模為六年來新高，與去年同時期相比成長68%，顯示黃金後勢不看淡，各大投行如Capital Economics、J.P. Morgan及高盛證券等，均預期下半年金價有挑戰每盎司1,375~1,400美元以上實力。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，當週價格相較於前周收盤價（2019/5/31～2019/6/7），上漲2.67%，黃金期貨8月合約以1346.1美元作收。美中貿易戰懸而未決，美墨貿易糾紛又起，美國自印度進口貨物優惠亦遭取消，貿易障礙推升金價上漲，促使金價7日站上1346.1元。

元大S&P黃金ETF研究團隊建議，短線金價急漲過快，預期每盎司1,350美元為上檔滿足點，手上已有部位欲持盈保泰的投資人，建議可於1,340美元以上減碼。