親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

東奧看中華隊好難 台灣僅獲3159張票

8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

這個投資商品價格飆高 投資專家建議：趕緊獲利了結

2019-06-10 16:43經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國銀龍頭台灣銀行指出，美中貿易衝突持續升溫、美國降息利多雙重刺激，資金狂湧入金市，推升國際金價上漲突破每盎司1,340 美元關卡，再加上上周五美國勞工部公布5月非農就業人口僅增加7.5萬人，美元指數大幅下挫，短期利率期貨交易商亦押注美聯儲最早將於7月開始降息，並在年底前再降息兩次，金市買盤大量湧現，金價上周上漲1%至1,348.08美元，為 2018年4月以來，一年兩個月最高，上周金價呈上行走勢。

台銀指出，上周金價受到美國對中國大陸及墨西哥貿易衝突不斷，加上美國非農就業數據不佳等因素影響，金價延續此前漲勢向上突破2月高點至1,348.08美元，為2018年4月以來最高。

觀察技術線型，目前短中期均線上行，若美國於貿易戰上持續採強硬立場，加上市場對美聯儲降息預期升高，金價可望挑戰2018年4月高點1,365.23美元，但短期技術指標 RSI位處超買區，上方恐有部分獲利了結賣壓出籠，不排除金價回測至5日均線（約1,330 美元）價位。

美中貿易戰僵局持續，短期內解決的可能性已降低，且美國對其他國家的貿易戰火方興未艾，造成全球經濟前景不確定性增高，美股反應緊張情緒一度下跌至近兩個月低點，10年期美債殖利率更是來到2017年9月新低。

貿易壁壘對經濟影響深遠，包括聯準會主席鮑爾在內的官員陸續透露降息的可能性，美元指數因而轉弱，實體黃金ETF持倉量亦在淡季中提前止穩反彈。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，短線金價急拉漲幅已高，若19日聯邦公開市場委員會（FOMC）未能維繫市場降息預期，黃金恐將面臨短線失望性賣壓，建議投資人不宜追高，以回檔分批布局為宜。建議每盎司1,280～1,300美元，會是相對較適合的補進點。

世界黃金協會報告顯示，全球央行第1季淨買入黃金規模為六年來新高，與去年同時期相比成長68%，顯示黃金後勢不看淡，各大投行如Capital Economics、J.P. Morgan及高盛證券等，均預期下半年金價有挑戰每盎司1,375~1,400美元以上實力。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，當週價格相較於前周收盤價（2019/5/31～2019/6/7），上漲2.67%，黃金期貨8月合約以1346.1美元作收。美中貿易戰懸而未決，美墨貿易糾紛又起，美國自印度進口貨物優惠亦遭取消，貿易障礙推升金價上漲，促使金價7日站上1346.1元。

元大S&P黃金ETF研究團隊建議，短線金價急漲過快，預期每盎司1,350美元為上檔滿足點，手上已有部位欲持盈保泰的投資人，建議可於1,340美元以上減碼。

金價降息
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說

2019-06-10 16:57

投資新手必備！元大「權證On Line」虛擬平台創業界首例

2019-06-10 17:53

「富邦說趨勢」上線滿周年 超過62,000人次收聽

2019-06-10 14:29

上海商銀竹科分行六大量點 提供客戶智慧金融服務

2019-06-10 12:03

618年中大促登場 富邦媒祭出momo幣添話題

2019-06-10 11:59

利變型保單金閃閃 賺的錢去哪？

2019-06-10 11:52

學者：金融監理應有法規授權

2019-06-10 00:14

金管會盯家族金控 列4指標

2019-06-10 00:09

財經觀點／金融科技夯 風險控管浮檯面

2019-06-10 00:02

金價飆 分析師：可先獲利了結

2019-06-09 23:57

基金組合平均信用評級 金管會：不能做促銷訴求

2019-06-09 23:25

中信贊助高球女將 傳捷報

2019-06-09 23:25

FinTech效應 銀行員變年輕

2019-06-09 23:24

家族金控董事會 面臨換血

2019-06-09 23:22

陸港高薪 磁吸金融人才

2019-06-09 23:21

金融超級股東會 三主軸聚焦

2019-06-09 23:19

學者：金融監理要有法令授權

2019-06-09 23:17

金融業看錢景 中性偏多

2019-06-09 23:16

金控自然人董事席次 多數達標

2019-06-09 23:16

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:29

保費不逾年收入十分之一 定期壽險適合網路投保

2019-06-09 12:36

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

彩券族注意！中這些獎急著領 多繳20%冤枉稅

2019-06-10 09:00

如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你

2019-06-09 22:53

華為拚突圍 揪台廠助陣

2019-06-09 23:18

長榮空服員釀罷工 旅行業者痛罵太惡劣了

2019-06-10 09:45

上任不到三個月 傳一銀新任總座蔡麗雪請辭獲准

2019-06-10 14:07

三星大拉貨 台系鏈進補

2019-06-09 23:51

長榮罷工案 勞資10日再交鋒

2019-06-09 23:18

利變型保單金閃閃 賺的錢去哪？

2019-06-10 11:52

日本再生能源專家：未來買車的人會很少 將由它取代

2019-06-09 19:19

FT：為什麼鴻海面臨歷來最大、攸關存續的挑戰

2019-06-10 15:07

誰這麼厲害？玩弄了張忠謀還讓他佩服不已

2019-06-10 15:23

長榮工會三問林佳龍 質疑交部助長罷工又讓華航過勞

2019-06-10 10:40

家族金控董事會 面臨換血

2019-06-09 23:22

預防長榮罷工 勞部、交部啟動應變機制降低旅客衝擊

2019-06-09 21:07

FinTech效應 銀行員變年輕

2019-06-09 23:24

台散熱廠湧急單 趕工出貨

2019-06-09 23:50

就靠「這一招」路易莎咖啡從5坪小店13年衝破460家門市

2019-06-10 10:14

潤泰轉投資 浩鼎、中裕報佳音

2019-06-09 22:37

郭台銘：G20恐仍簽不成中美貿易協定 政府有何措施？

2019-06-10 12:42

金管會盯家族金控 列4指標

2019-06-10 00:09

台達電董座海英俊示警 中美貿易戰黑天鵝很多

2019-06-10 12:01

誠品也賣蔬果肉品海鮮 改裝後營收拚翻倍

2019-06-09 19:40

宏達電新機 攻中階市場

2019-06-09 23:50

蘇純興專訪／和泰車進化 迎戰新競爭

2019-06-10 00:01

金融超級股東會 三主軸聚焦

2019-06-09 23:19

台股大漲新台幣卻連兩貶 匯銀主管這麼說

2019-06-10 16:57

長榮醞釀罷工／旅客焦慮症發作「我的假期怎麼辦！」

2019-06-10 14:42

金價飆 分析師：可先獲利了結

2019-06-09 23:57

經濟五法 牽動總統大選

2019-06-09 23:23

貿易戰效應 晶睿、泰鼎迎轉單

2019-06-09 23:31

小S公公許慶祥 重登浩鼎大股東

2019-06-09 22:34

宏達電回防智慧機市場 中階新機將問世

2019-06-10 12:14

財經觀點／金融科技夯 風險控管浮檯面

2019-06-10 00:02

科研人員遭中國吸納 科技部初步清查有7人

2019-06-10 13:45

勞動部防罷工 急邀長榮勞資再討論

2019-06-10 00:31

興富發股利採季季配 潤隆擬跟進

2019-06-10 14:30

網拍月營收8萬 要辦稅籍

2019-06-09 22:39

冷眼集／推動預告罷工 給消費者一點緩衝期吧

2019-06-10 14:42

一銀總經理蔡麗雪閃辭 原總經理鄭美玲確定回鍋

2019-06-10 17:39

學者：金融監理應有法規授權

2019-06-10 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top