親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

國民黨公布總統初選名單！5人確定參與 7月16日宣布民調

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀…

新台幣開盤 貶值1.3分

2019-06-10 09:22經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.415元兌1美元，貶值1.3分開出。

經過端午假期，股匯今天開盤表現兩樣情，相較於台股開盤強勢上漲；新台幣在上周四終場貶值1.2分，以31.302元作收，今天開盤繼續貶值。

新台幣台股
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

金融超級股東會 三主軸聚焦

2019-06-09 23:19

學者：金融監理應有法規授權

2019-06-10 00:14

財經觀點／金融科技夯 風險控管浮檯面

2019-06-10 00:02

金價飆 分析師：可先獲利了結

2019-06-09 23:57

基金組合平均信用評級 金管會：不能做促銷訴求

2019-06-09 23:25

中信贊助高球女將 傳捷報

2019-06-09 23:25

FinTech效應 銀行員變年輕

2019-06-09 23:24

家族金控董事會 面臨換血

2019-06-09 23:22

陸港高薪 磁吸金融人才

2019-06-09 23:21

學者：金融監理要有法令授權

2019-06-09 23:17

金融業看錢景 中性偏多

2019-06-09 23:16

金控自然人董事席次 多數達標

2019-06-09 23:16

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:29

保費不逾年收入十分之一 定期壽險適合網路投保

2019-06-09 12:36

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

傳空服明天突襲罷工 長榮點頭出席勞資協商會前會

2019-06-09 11:05

華為拚突圍 揪台廠助陣

2019-06-09 23:18

如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你

2019-06-09 22:53

彩券族注意！中這些獎急著領 多繳20%冤枉稅

2019-06-10 09:00

誰在乎日圓升值？ 這家日本品牌霸氣降價一成

2019-06-09 10:59

三星大拉貨 台系鏈進補

2019-06-09 23:51

日本再生能源專家：未來買車的人會很少 將由它取代

2019-06-09 19:19

長榮罷工案 勞資10日再交鋒

2019-06-09 23:18

迎畢業季！ 新竹巨城10日現場徵才有上千職缺

2019-06-09 15:28

保費不逾年收入十分之一 定期壽險適合網路投保

2019-06-09 12:36

預防長榮罷工 勞部、交部啟動應變機制降低旅客衝擊

2019-06-09 21:07

家族金控董事會 面臨換血

2019-06-09 23:22

台散熱廠湧急單 趕工出貨

2019-06-09 23:50

FinTech效應 銀行員變年輕

2019-06-09 23:24

金管會盯家族金控 列4指標

2019-06-10 00:09

誠品也賣蔬果肉品海鮮 改裝後營收拚翻倍

2019-06-09 19:40

潤泰轉投資 浩鼎、中裕報佳音

2019-06-09 22:37

長榮空服員釀罷工 旅行業者痛罵太惡劣了

2019-06-10 09:45

宏達電新機 攻中階市場

2019-06-09 23:50

金融超級股東會 三主軸聚焦

2019-06-09 23:19

經濟五法 牽動總統大選

2019-06-09 23:23

金價飆 分析師：可先獲利了結

2019-06-09 23:57

蘇純興專訪／和泰車進化 迎戰新競爭

2019-06-10 00:01

有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

2019-06-09 12:06

貿易戰效應 晶睿、泰鼎迎轉單

2019-06-09 23:31

金控超級股東會14日登場 董事改選與股利成焦點

2019-06-09 14:14

小S公公許慶祥 重登浩鼎大股東

2019-06-09 22:34

財經觀點／金融科技夯 風險控管浮檯面

2019-06-10 00:02

印度綠色商機耀眼 台商瞄準電動車太陽能

2019-06-09 12:05

學者：金融監理應有法規授權

2019-06-10 00:14

勞動部防罷工 急邀長榮勞資再討論

2019-06-10 00:31

蘇純興專訪／他的績效 讓原廠驚艷

2019-06-09 23:59

AI資安攻防比賽 冠軍團隊賞500萬

2019-06-09 21:02

生技三大盛事 下半年登場

2019-06-09 22:37

名家觀點／如何「鶴立雞群」？

2019-06-10 00:02

基金組合平均信用評級 金管會：不能做促銷訴求

2019-06-09 23:25

網拍月營收8萬 要辦稅籍

2019-06-09 22:39

新聞中的法律／解讀大量解僱、資遣與合意離職

2019-06-09 22:39

印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

2019-06-09 12:01

產業新鮮事／智擎夥伴臨床成效佳

2019-06-09 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top