如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你

2019-06-09 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



透過台股掛牌的ETF，投資人不僅能做到「季配息」，還能靈活搭配配息頻率，做到「月配息」效果；不過多數投資人要親自整理所有ETF的配息時間，有一定難度，為此本報特別整理主要的60檔ETF近年配息時間，提供投資人參考。

台股掛牌的ETF將近200檔，對不常接觸投資資訊的投資人來說，要了解配息政策並建立多次配息組合，相對不易。事實上，台股ETF的配息頻率和時程安排，多半從類型能掌握一二，目前有配息的ETF，大致分三類：股票、債券、與不動產投資信託型（REITs）。

股票型ETF是台灣最早發展的ETF類型，在2016年前，幾乎所有股票型ETF的配息設計都是一年一次，自2016年台股規模最大的元大台灣50（0050）配合市場需求，改為半年配，也就是上、下半年各配一次，才有其他股票型ETF跟進半年配。

而一年配一次的股票型ETF中，又因為半數以上是台股相關，因應上市櫃公司普遍在第3季配息，很多股票型ETF評價日訂在10、11月，配息時間約在下個月、也就是11或12月時分配收益（配息）。至於改為半年配一次的股票型ETF，不少跟進台灣50來調整評價時間，拿到配息的時點多為3、8月。

以很多存股族青睞的元大高股息為例，該檔ETF近年配息時間不是11、就是12月，其他台股配息型ETF，還有殖利率設計為5%的元大台灣高息低波、富邦台灣優質高息、元大富櫃50、元大電子、兆豐藍籌30等。半年配一次的ETF中，元大台灣50近年於3、8月配息，元大MSCI台灣、富邦台50等也是3、8月配息。

少數另外安排配息時程的，有富邦公司治理為8（或9）、12月配息，第一金工業30於3月配息等。

這裡還能注意到的一點是，以傘型基金發行、於同天成立、股票代號連號的國泰臺灣低波動30、國泰標普低波高息，均為2、8月配息；通常在公開說明書看到某A基金、與某B基金，甚至某C基金共同組成傘型基金來募集，其評價日、配息日也會一致。

再來股票型ETF中，還有海外特別股，以及REITs類型的ETF，配息政策普遍為季配息。如富邦美國特別股，是3、6、8、12月配息，REITs類型的群益道瓊美國地產為2、5、8、11月，FH富時不動產曾在1、3（或4）、7、10（或11）月配息；其中，FH富時不動產因同步和FH彭博高收益債、FH彭博新興債組合為傘型基金，有相同配息時間。

至於債券型ETF，九成以上是季配息，大致又可分為1、4、7、10月，或2、5、8、11月，或3、6、9、12月等三種。而就已配息的ETF觀察，規劃於1、4、7、10月配息的基金相對少。

因應市場的月配息需求，今年開始，也有投信直接發行三檔配息時間恰為月配息的債券ETF傘型基金。