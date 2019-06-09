保費不逾年收入十分之一 定期壽險適合網路投保

2019-06-09 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



網路投保開放以來，已成為年輕世代的重要買保險方式之一，尤其是保費相對較低的定期壽險，更適合網路投保；元大人壽內部數據分析發現，透過網路投保「 元大人壽Good人生一年期定期壽險」的族群主要落在30至40歲，其中又以35歲男性居多，為鼓勵保戶透過網路投保，本月起推出網路投保抽獎活動。

元大人壽表示，6月推出「夏日早鳥計畫」月月抽好禮，活動至8月底為止，越早投保中獎機會越高，獎項包含Bose音響、Balmuda電扇、AirPods 2、正負零除濕機及Nespresso咖啡機等潮流生活用品。

據財團法人保險事業發展中心統計，去年國人平均壽險保額約65萬元，僅約當去年國人平均年所得65萬元左右，倘若家庭經濟支柱不幸辭世，身故保險金難以支撐家庭變故所需之花費。

對於社會新鮮人、小資族而言，保費也是一筆不小負擔，需要多少保額才夠呢？保險業常運用「雙十原則」進行規畫，也就是壽險保額至少為年收入的10倍、年繳保費不超過年收入的十分之一。

元大人壽表示，Good人生一年期定期壽險商品以一家之主35歲男性，年薪60萬元為例，購買600萬元保額，一年的保費1萬200元，平均一天不到28元，還附有保額增加選擇權，當保單每屆滿第五續保周年或遇到結婚、生子、喪偶等三種情形，可以申請增加保額，上限為原始保額的25％，可成為許多還在社會打拼的中少壯族群的保障工具。