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黃國昌邀當不分區立委 館長婉拒但坦言「有點想做」

遇罷工怎麼辦 可善用保險轉嫁風險

2019-06-08 06:22聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

長榮航空罷工投票7日開票，空服員職業工會通過「雙門檻」，正式取得合法罷工權。雖然支持勞工團結爭取權益以改變整體台灣長工時、低薪、危險的就業環境，但好不容易請假出遊卻因罷工受影響怎麼辦？最好事前就善用保險轉嫁風險。

台壽保產險提醒民眾，國人休假旅遊千萬要記得投保旅行綜合保險，若遇因颱風、天候因素、航空公司飛航罷工等事故引啟航班延遲、行李不見等，才不致影響旅程品質，讓旅程更有保障。

台壽保產險副總經理林宗輝表示，出國旅遊除投保旅行平安保險外，另投保旅行綜合保險就可再將旅遊不便保險納入，讓旅遊保障更加全方位。

以近年來發生航空公司罷工所引起飛航延誤或取消來看，造成國人旅程中諸多不便，甚至發生有額外支出食宿、交通等費用，若國人有投保旅遊不便險就可依相關條款規定獲得一定金額之班機延誤或取消之補償金，保障範圍還包含有行李延誤或遺失、額外住宿費用、劫機慰問金、食物中毒慰問金等多項保障供被保險人依旅遊地區及保費預算予以選擇。

台壽保特別提醒，若被保險人在機場櫃檯報到後卻發生罷工事件，造成已確認之定期班機延誤 4小時以上或因班機取消（不包括自本國出發，在報到前已確定之延誤或取消），於該定期班機預定起飛之4小時內，無其他空中運輸工具可供其搭乘，就可依所投保之金額，獲得理賠補償。

但若被保險人是在罷工事件後才投保旅行綜合保險，依保單條款之約定，保險公司是不會理賠，提醒國人於投保前多加留意。若是遠赴歐洲旅遊地區，醫療費用通常高的嚇人，歐洲多數國家屬於申根公約範圍，若有足夠保險額度予以補償，相信對被保險人的荷包幫助很大。

旅行綜合保險甚至也可提供海外旅遊期間所發生突發疾病之醫療費用，如寒暑假期間，許多台商的家人都會飛到中國大陸相聚，但中國大陸空氣汙染日益嚴重，很容易引發呼吸道等相關疾病，提醒出國前要買張旅行綜合保險附加海外突發疾病保障，在國外旅遊因水土不服突然發病，也可獲得保單所約定的醫療費用保險理賠。

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