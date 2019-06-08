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公銀金援小微企業 出奇招

2019-06-08 00:36經濟日報 記者林子桓／台北報導

行政院長蘇貞昌上任後，將扶植小微企業列為重要施政目標，肩負政策性放款的公股行庫勢必要提供金援，行庫也想出奇招，透過網路申貸或搭配專人接洽，協助這些小微企業籌錢。

第一銀行率公股行庫之先，推出線上評分機制，協助中小企業籌錢。 本報系資料庫
第一銀行率公股行庫之先，推出線上評分機制，協助中小企業籌錢。 本報系資料庫
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第一金控核心子公司第一銀行運用金融科技，讓原本可能不敢上銀行借款的小微企業主，能夠直接在網路上進行申貸，該行並獨創評分系統，整合進線上申貸平台「微企e時貸」，這項升級版本將於本月推出，預期將可大幅增加服務的中小企客戶數與範圍。

合作金庫日前也訂定小微企業貸款專案，企業可依需求申請短、中或長期放款，有助其取得所需資金，針對小微企業，日前亦已訂定「小微企業簡易貸款專案」，可搭配中小信保基金保證機制，且提供網路線上申請並由專人立即主動接洽，有助其順利取得融資，加強扶植小微企業，提升產業成長動能。

現在政府積極推動小微企業成長，督導公股銀要資金協助，間接拉高公股銀借貸風險。一位不具名學者表示，為降低銀行放貸風險，可搭配由銀行、中央或地方政府等機構捐款籌資的中小企業信保基金機制；過去也曾推過青創貸款、就學貸款及小巨人專案貸款等方案，卻讓銀行出現很多呆帳，畢竟我國青創公司存活率不高，現在若真要執行，確實要謹慎評估個案。

「市場競爭激烈情況下，好的生意大家搶著要」，公股銀行主管表示，許多企業向銀行借貸時，提不出擔保證明或信用狀況，導致無法符合銀行借貸標準，若不符合硬借，又收不回，除了會拉高銀行的呆帳，就連催收成本也會間接提高。

公股行庫主管表示，若將企業分成兩大類型：大企業與中小企業，目前放貸給大企業的平均利率約1.3%，中小企業則是到1.92%以上，除了利息收入較高，企業家數占比方面，中小企業戶數占比約九成，愈來愈多銀行瞄準這塊大餅。

不過，行政院長蘇貞昌發現，普遍大型商業銀行都借大不借小，使得仍有多數企業借不到錢，因此督促公股銀行多家協助。同時，由於風險高，因此銀行放貸時，搭配中小信保基金保證機制，最高可到九五成，藉此降低風險。

公股行庫蘇貞昌
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