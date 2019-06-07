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28檔5月營收創高股 吸金焦點

2019-06-07 12:26經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

上市櫃公司陸續公布5月營收，由於端午節連假回來就是最後一天的公布日，部分公司已搶先公布，根據CMoney統計5月營收創新高家數目前有28家。法人認為，營收表現好、展望樂觀加上法人買超的業績正向成長股，預期將是後續盤面焦點。

本周僅四個交易日，在假期前觀望氣氛較濃厚，成交量也萎縮至千億以下。法人認為，連假回來後首先要觀察量能，若量能可以補足，有望帶動加權指數反彈。

從這28檔5月營收創歷史新高個股來看，電子股占17席、傳產6席、軟體4席、金融1席。

從年增率來看，年成長率破百的有4檔：以鴻翊5月營收年增481.77%排最高，其次為傳奇5月營收年增256.47％、國碳科單月年增175.71%、易華電單月年增116.73%；就月增率而言，前三分別為：鴻翊的413.72%、國碳科的229.68%、生泰的61.76%。

若從近5日三大法人買賣超觀察，有買超的僅14檔，其中以上海商銀表現最為亮眼，共計吸金10,547張，且三大法人連續買超8日；其次分別為鈊象、瑞昱、矽創、緯軟等。

銀行股也是近期買盤注目的焦點，上海商銀持續獲得三大法人買超，且相較同業對於資產風險控管嚴謹，在營運上也表現穩健，且在股利政策配發上，也優於同業，且具有殖利率的保護及評價上的提升。

遊戲廠也隨著暑假旺季即將來臨，持續替營運增添成長動能；IC設計廠瑞昱在第2季在網通與顯示產品線帶動下，仍維持成長態勢，而且下半年表現有望比上半年好。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，去年第4季到今年第1季需求萎縮，由於4月明顯轉佳，因此預期5月營收受到影響有限，有機會營收表現會優於4月，而根據歷年統計資料顯示，5月營收有正向表現的多在半導體、網通、電子周邊以及生技等族群，後續仍持續關注美中貿易戰帶來的影響。

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