以房養老核貸件數3362件 額度184億元

2019-06-07 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會統計，自2015年底合庫銀開辦以房養老逆向抵押貸款以來，截至今年3月底，核貸件數已達3362件；核貸金額新台幣184億元。申貸戶陰盛陽衰，女性多於男性；區域上以北北基1687件，占比逾5成最多。

因應我國高齡化社會需求，金管會鼓勵金融機構開發提供符合高齡者需求的金融商品及服務，以提供高齡者老年生活所需資金，增進其退休生活保障。合庫銀在2015年11月率先開辦商業型以房養老逆向抵押貸款，讓年長者得以將房產轉換成資金運用，至今已有13家銀行開辦。

截至3月底，合庫銀以房養老貸款共核貸1331件、79億元居冠，其次是土銀。以區域別區分，核貸件數仍以北北基的1687件最多，其次是中彰投477件。整體核貸件數中，男性申貸戶占比45.66%，女性占比54.34%，女性申貸戶多於男性。

金管會呼籲，民眾申辦以房養老貸款要注意各家銀行申辦流程、貸款成數、利率、期限、借款人申辦門檻、相關費用及權利義務等。

銀行辦理以房養老，金管會也提醒，於業務推展過程負有注意及忠實義務，並遵守廣告招攬真實、訂約公平誠信及商品適合度等原則，向借款人充分說明契約重要內容及揭露相關風險，以促進銀行業務健全發展，及保護消費者權益。