匯兌風險升高壽險業恐退出美債市場？ 金管會：有避險

2019-06-07 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易戰升溫，新台幣劇烈波動，單月貶幅2.24%，創逾3年半最大，央行表示，為維持市場秩序，進場調節，抵銷外匯存底投資運用收益。央行並公布5月外匯存底4644.34億美元，終止連6個月創高紀錄。中央社製圖 分享 facebook

台幣升值、壽險業賺了利差虧了匯差，恐使大買美債的台壽險業退出市場？金管會指出，壽險公司匯率避險比率約70%至80%，且近期銷售的外幣保單新契約以美元為主，還沒有出現幣別錯配疑慮，且壽險業投資以長期固定收益商品為主，不會因短期匯率波動而改變長期資產負債配置，不會退出美債市場。

外媒指出，台灣的壽險資金以保守方式投資，多數投資於高信用評等的美國公債與公司債。根據摩根大通估計，台灣壽險業的美元債務與累積的美元資產差距已接近50%。最近因避險成本升高，若新台幣匯率未來走升，所引發的匯兌損失可能遠超過從債券取得的微薄利息收益，迫使台灣保險業者退出美國市場。

金管會解釋，壽險公司投資外幣資產都會進行匯率的避險，避險比率約70%至80%，且近期銷售的外幣保單新契約主要以美元為主，無須避險，配置於美元資產尚無幣別錯配（currency mismatch），也就是資產和負債計值貨幣不同的疑慮。

金管會指出，壽險公司為長期資產負債管理，投資資產以長期固定收益商品為主，美債巿場規模胃納大，商品種類多，債券年期長，為壽險公司長期資產配置重要的市場，不致因短期匯率波動而改變長期資產負債配置。

又107年度壽險業保費收入3兆5116億元，保險給付1兆8757億元，106年度壽險業保費收入3兆4202億元，保險給付1兆6552億元，保險業每年總保費收入大於保險給付支出，尚無流動性風險疑慮。

為強化保險業國外投資匯兌風險控管機制，金管會已訂有相關風險控管措施，包括明定保險業國外投資(包含國際板債券)上限為保險業資金的65.25%、增加人身保險業外匯價格變動準備金提存及沖抵比率等。

金管會統計，截至108年3月底止，壽險業資金有24兆7668億元，國外投資金額16兆9483億元，其中投資美國債券金額5兆5313億元（約1784億美元）；銀行業投資美國債券金額4957億元（約160億美元）。

107年底美國債券市場規模42兆8955億美元，將我國保險業投資美國債券1784億美元及銀行業之160億美元全算進去，比率僅約0.45%。