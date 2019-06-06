LINE Pay與VISA合作可申辦數位支付卡 擴大使用圈

2019-06-06 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



亞洲最大即時通訊平台LINE旗下支付 LINE Pay宣布與Visa將展開多方面合作，LINE的全球1.87億月活躍用戶未來在LINE應用程式中就可以申辦Visa數位支付卡，並可在全球4500萬家商店進行支付，此合作案也有效擴大LINE Pay在全球支付場域。

LINE台灣分公司表示，合作案有四大重點，包括用戶日常支付，1.87億LINE用戶可以在應用程式中申請Visa數位支付卡，也可以將現有的Visa信用卡或金融卡加入LINE Pay帳號，透過行動裝置達到無縫支付。未來雙方將合作用戶回饋機制、專屬優惠以及新的海外旅遊支付功能等。

在商戶應用方案方面，用戶可透過LINE Pay在全球5,400萬家Visa合作的商店完成支付，綁定LINE Pay帳號後，用戶即使沒有透過LINE Pay交易，雙方將透過LINE Pay服務及電子錢包功能推出各種商戶應用服務，加速全球共通支付（globally interoperable payment）的發展。

在金融科技服務方面，LINE Pay與Visa將運用區塊鏈技術開發全新的服務體驗，以實現B2B商業模式、跨境支付與替代性貨幣交易等服務。

另外，LINE Pay與Visa將共同為2020東京奧林匹克運動會（東京奧運）規劃獨家用戶行銷活動：，利用奧運前後期間的行銷活動及獎勵計劃，加速日本境內無現金交易的發展。