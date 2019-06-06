台灣壽險業大買威脅美債市 金管會二度清毒

2019-06-06 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



外媒報導，台灣壽險大買美國公司債，一旦台幣升值，可能迫使業者退出市場。金管會今（６）日再度消毒表示，我國銀行及保險業投資美國債券金額6兆元，占美國債券市場規模42.8兆美元僅0.45%，不致影響美國聯準會的貨幣政策。

金管會表示，到今年3月底止，壽險業資金為24兆7668億元，國外投資金額16兆9,483億元，其中投資美國債券金額5兆5,313億元（約1,784億美元），另銀行業投資美國債券金額4,957億元 （約160億美元）。

去年底美國債券市場規模42兆8955億美元，如果將我國保險業投資美國債券1,784億美元及銀行業的160億美元全算進去，比率僅約0.45%，我國壽險業及銀行業投資美國債券市場比重不大，應不致影響美國聯準會的貨幣政策。

就投資外幣資產部分，壽險公司會進行匯率的避險，避險比率約70%到80%，且近期銷售的外幣保單新契約主要以美元為主，配置在美元資產尚無幣別錯配疑慮。

另外，壽險公司為長期資產負債管理，投資資產以長期固定收益商品為主，美債巿場規模胃納大，商品種類多，債券年期長，因此為壽險公司長期資產配置重要的市場，不致因短期匯率波動而改變長期資產負債配置。

金管會並強調，去年壽險業保費收入3兆5116億元，保險給付1兆8757億元，去年壽險業保費收入3兆4202億元，保險給付1兆6552億元，保險業每年總保費收入大於保險給付支出，尚無流動性風險疑慮。

依保險法規定，保險業投資債券ETF，加計證券化商品及其他經主管機關核准的有價證券不得超過資金10%，實際上，到今年3月底壽險業資金投資台幣計價債券ETF金額5,610億元（約178億美元），占壽險業資金比重2.24%。

目前金管會已綜合考量債券ETF市場發展及保險業資金投資風險，研議相關控管措施，如限制債券ETF集中度等措施。