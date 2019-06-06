就愛保本配息嗎 北富銀理財商品端午促銷5%固定配息

2019-06-06 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



北富銀自即日起至2019年6月13日止特別推出「端5夠利high」限時活動，購買到期保本型組合式商品最高可享前2年年化5%固定配息，提供投資人在低利環境下的精明理財新選擇。

北富銀表示，中美貿易戰升溫導致市場避險情緒高漲，具有指標性質的美國10年公債殖利率顯著下滑，加上近日聯準會暗示可能降息，若未來付諸實現則市場利率勢必會受到連帶影響，導致客戶更難找到配息率佳的投資商品。

為滿足大眾對精明理財的需求，北富銀特別結合「端午」節慶氣氛推出「端5夠利high」保本型組合式商品限時活動，參加客戶最高可享前2年年化5%的固定配息，能夠避免短期市場波動對配息的影響，後期則採條件式配息，在低利環境中讓客戶能有更多投資方案的選擇。

組合式商品大致可分為到期保本型與不保本型，以到期本金保本率100%的外幣組合式商品為例，只要持有至到期就可以返回100%原始投資幣別本金，相當適合願意持有外幣資產且有意進行長期理財規畫的投資人進行佈局規畫。

北富銀提醒，組合式商品是以固定收益商品如定存、債券為基礎，結合衍生性金融商品如買賣選擇權、遠期契約或換匯等，優點是可依照投資人不同的投資風險屬性、投資期限提供多樣化的組合，並有機會獲得較高的收益率，但另一方面投資人亦承擔相關的投資風險。

例如連結標的走勢不如預期，無法獲得配息的風險、投資人申請提前解約可能損及本金，因此投資人在投資組合式商品前務必詳細諮詢銀行理財服務專員，確定了解商品條件及投資風險後再選購。