LINE Pay、Visa聯手 全球5,400萬商店用LINE Pay支付

2019-06-06 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



LINE Pay今（6）早宣布與Visa策略聯盟，未來，LINE全球1.87億活躍用戶，均可在LINE應用程式中申辦Visa數位支付卡，用戶也可以透過LINE Pay在全球5,400萬家Visa合作商店輕鬆完成支付；有了Visa支援，未來，將有更多商店可以接受LINE Pay支付，LINE Pay拓展版圖如虎添翼。

LINE Pay暨LINE集團Fintech公司執行長高永受表示，LINE Pay不僅僅是支付工具，隨著無現金化社會的到來，LINE Pay期望為全球用戶與商戶帶來更多的附加價值，透過Visa全球性網絡及建設，LINE Pay用戶得以享有雙方深度合作帶來的創新服務與便利性。

Visa亞太區總裁柯如龍則指出，在Visa全球戰略合作發展中，台灣Visa聯名計畫是發展最快速的項目之一，目前已累積了230萬名用戶，LINE Pay團隊不斷提升行動支付的實用性，憑藉LINE強大滲透力與用戶黏著度，相信能促進全球開放式支付生態系發展，讓消費者、商戶及收單與發卡銀行共同受惠，活絡整個產業發展。

LINE Pay表示，未來，LINE用戶除了可以在LINE應用程式中申辦Visa數位支付卡外，也可以將現有Visa信用卡或金融卡加入LINE Pay帳號，透過行動裝置達到無縫支付。

同時，雙方也將為用戶帶來多元深度消費體驗，如用戶回饋機制、專屬優惠以及新的海外旅遊支付功能等，滿足消費者日常生活中各種支付需求，提升用戶品牌忠誠度。

同時，用戶也可透過LINE Pay在全球5,400萬家Visa合作商店輕鬆完成支付，綁定LINE Pay帳號後，用戶即使沒有透過LINE Pay交易，也能在LINE Pay電子錢包內查詢每筆交易紀錄。