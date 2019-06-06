新台幣開盤 貶值1分

相關新聞
觀察站／央行釋訊號…不坐視炒匯 力守台幣2019-06-06 01:21
星展：Fed最快9月降息2019-06-06 02:02
京城銀 推美元高利定存2019-06-06 02:02
土銀 規劃現增150億元2019-06-06 02:02
兆豐金十大股東 泛公股占六家2019-06-06 02:02
經理人LINE談論股票 保險業須通報金管會2019-06-06 02:02
銀行准投資ETN 台股添活水2019-06-06 02:02
下一步…評估鬆綁外資投資ETN2019-06-06 02:02
鮑爾降息說 台幣應聲漲2019-06-06 01:41
外資5月淨匯出640億元2019-06-05 23:24
日圓一個半月升值近6% 哈日族這兩招亡羊補牢2019-06-05 20:38
元大公益圓夢計畫 造福650位學童與偏鄉長者2019-06-05 18:40
法國巴黎保險率企業之先 為台灣水保教育扎根2019-06-05 16:15
這種分期眉角很多 申辦前務必清楚條款2019-06-05 15:15
分期付款便宜？ 隱含潛在成本2019-06-05 14:47
「無卡」分期 簽約容易解約難2019-06-05 14:47
換匯成本增 暑假出國變貴2019-06-05 14:26
吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路2019-06-05 14:18
用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款2019-06-05 11:06
聯邦銀強攻數位金融2019-06-01 00:08
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
熱門文章
王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗2019-06-05 11:30
台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠2019-06-05 12:54
外資大逃殺…央行坦言 5月動用外匯存底干預匯市2019-06-06 00:25
如何成為未來的人才？張忠謀認為要掌握這四大關鍵2019-06-05 22:21
尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進2019-06-05 11:14
台積電：南京廠擴產恐放緩 考慮在美設廠或收購2019-06-06 00:21
鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題2019-06-05 13:26
日圓一個半月升值近6% 哈日族這兩招亡羊補牢2019-06-05 20:38
吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路2019-06-05 14:18
觀察站／央行釋訊號…不坐視炒匯 力守台幣2019-06-06 01:21
看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用2019-06-05 12:48
國際潮牌阿里山英迪格酒店動土 預定3年後營運2019-06-05 13:41
高雄悅誠廣場試營運 首創森林圖書館風商場2019-06-05 18:42
王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開2019-06-05 11:02
央行外匯局長：5月匯市失序 動用外匯存底進場調節2019-06-05 17:19
鴻海威州廠裁155人？郭台銘：不要聽信假議題2019-06-05 12:41
王光祥放話 一定要拿下大同2019-06-05 23:12
台積電南京廠未滿載 劉德音證實華為訂單減少2019-06-05 15:03
銀行准投資ETN 台股添活水2019-06-06 02:02
搶在台商回流獵地前 這4家公司搶到楠梓加工區土地2019-06-05 23:37
兆豐金十大股東 泛公股占六家2019-06-06 02:02
用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款2019-06-05 11:06
綠能園區研發中心上梁 陳良基：將匯集全國綠能人才2019-06-05 11:17
經理人LINE談論股票 保險業須通報金管會2019-06-06 02:02
劉德音：台積電下半年營運優於去年 一季比一季好2019-06-05 12:44
因應貿易戰 彩晶將把南京廠20%車用面板移回南科生產2019-06-05 19:25
台積電評估美國建新廠或收購 主要投資仍在台灣2019-06-05 15:38
這飯店搶婚宴生意 居然送22萬元大禮2019-06-05 20:56
增加企業彈性 林伯豐建議加班上限調至60小時2019-06-05 14:19
新材料循環產業園區申設計畫通過 高雄大林蒲遷村啟動2019-06-05 14:29
宣明智投資二生技業 將掛牌2019-06-05 23:08
影／ 台積電景氣預測 劉德音：下半年優於上半年2019-06-05 15:18
總統喊給勞工加班機會 協進會反指一例一休制度僵化2019-06-05 17:36
看好台灣…美商斥資30億南科設廠 供3萬就業機會2019-06-05 23:11
美中摩擦擴大 國安基金緊盯2019-06-05 23:41
電商大搶618商機 買氣熱翻2019-06-05 16:18
聯準會主席降息論 新台幣匯率升9分收31.39元2019-06-05 16:28
大陸品牌縮手大立光訂單 Q3待觀察2019-06-06 01:02
桃機餐飲新選擇 二航廈地下美食街重新開幕2019-06-05 15:12
貿易戰波及？ 庫克：北京不會拿蘋果開刀2019-06-06 01:02
留言