新台幣開盤 貶值1分

2019-06-06 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新台幣今（6）日早盤以31.400元兌1美元，貶值1分開出。

在美國聯準會（Fed）預告降息的影響下，美元走弱新台幣強彈，昨日以31.390元兌1美元，升值9分作收；今早新台幣開盤則貶值。