觀察站／央行釋訊號…不坐視炒匯 力守台幣

2019-06-06 01:21 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 李莉珩



中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中央銀行昨天在新聞稿裡公開表明，央行五月外匯存底減少，是因為央行進場賣美元減緩新台幣貶值幅度。央行過去廿年來從沒有這麼「坦白」的公開在匯市的動作，外界紛紛揣測，央行這次到底是要釋放什麼訊號？

首先，最近藍綠總統初選競爭激烈，在野黨猛轟政府因應美中貿易戰「沒有作為」，宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨天更以美國聯準會主席鮑爾改口表示可能降息為由，批評「人家政府反應那麼快，台灣政府做了什麼？」央行昨天的新聞稿，立刻就公開五月美中貿易戰戰火劇烈時，央行沒有作「壁上觀」，當市場一面倒賣台幣、買美元時，央行很積極的「調節匯市」。

其次，台幣貶值雖有助出口，但是如果在美中貿易大戰升溫之際，郭台銘又警告「會有比金融海嘯更大的海嘯來臨」，若市場一面倒看衰台幣，甚至外資利用這股恐慌心理做空台幣，可能重創國人的信心；因此央行此舉也在說明，央行不會對台幣只「阻升不阻貶」，「老大哥絕對有力守台幣的決心和能力」。

事實上，五月初美國總統川普宣布對中國二千億美元產品加徵關稅至百分之廿五後，外資不只是在台股大賣超，很多外資開始狂炒美元，有一陣子金融市場美元供應相當吃緊。

央行昨天公布的五月外匯存底雖然只減少三點九四億美元，但是如果加計原本每月外匯存底應該有十多億美元的孳息收益，可見五月央行在匯市的干預力道至少在二十億美元以上，這還不計其他方式調節大廠商或國營事業對美元的需求。

央行昨天不再故作神祕，也是採取較透明及友善的態度跟市場及民眾表態：央行願意跟市場開誠布公，也會解決市場正當的需求，不會坐視投機客利用美中貿易大戰大炒匯率！