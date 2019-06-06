親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

路透：美準備售台M1A2戰車等武器 價逾20億美元

觀察站／央行釋訊號…不坐視炒匯 力守台幣

2019-06-06 01:21聯合報 本報記者李莉珩

中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行總裁楊金龍。 圖／聯合報系資料照片
分享

中央銀行昨天在新聞稿裡公開表明，央行五月外匯存底減少，是因為央行進場賣美元減緩新台幣貶值幅度。央行過去廿年來從沒有這麼「坦白」的公開在匯市的動作，外界紛紛揣測，央行這次到底是要釋放什麼訊號？

首先，最近藍綠總統初選競爭激烈，在野黨猛轟政府因應美中貿易戰「沒有作為」，宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘昨天更以美國聯準會主席鮑爾改口表示可能降息為由，批評「人家政府反應那麼快，台灣政府做了什麼？」央行昨天的新聞稿，立刻就公開五月美中貿易戰戰火劇烈時，央行沒有作「壁上觀」，當市場一面倒賣台幣、買美元時，央行很積極的「調節匯市」。

其次，台幣貶值雖有助出口，但是如果在美中貿易大戰升溫之際，郭台銘又警告「會有比金融海嘯更大的海嘯來臨」，若市場一面倒看衰台幣，甚至外資利用這股恐慌心理做空台幣，可能重創國人的信心；因此央行此舉也在說明，央行不會對台幣只「阻升不阻貶」，「老大哥絕對有力守台幣的決心和能力」。

事實上，五月初美國總統川普宣布對中國二千億美元產品加徵關稅至百分之廿五後，外資不只是在台股大賣超，很多外資開始狂炒美元，有一陣子金融市場美元供應相當吃緊。

央行昨天公布的五月外匯存底雖然只減少三點九四億美元，但是如果加計原本每月外匯存底應該有十多億美元的孳息收益，可見五月央行在匯市的干預力道至少在二十億美元以上，這還不計其他方式調節大廠商或國營事業對美元的需求。

央行昨天不再故作神祕，也是採取較透明及友善的態度跟市場及民眾表態：央行願意跟市場開誠布公，也會解決市場正當的需求，不會坐視投機客利用美中貿易大戰大炒匯率！

外匯外資金融海嘯郭台銘央行
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

外資大逃殺…央行坦言 5月動用外匯存底干預匯市

2019-06-06 00:25

星展：Fed最快9月降息

2019-06-06 02:02

京城銀 推美元高利定存

2019-06-06 02:02

土銀 規劃現增150億元

2019-06-06 02:02

兆豐金十大股東 泛公股占六家

2019-06-06 02:02

經理人LINE談論股票 保險業須通報金管會

2019-06-06 02:02

銀行准投資ETN 台股添活水

2019-06-06 02:02

下一步…評估鬆綁外資投資ETN

2019-06-06 02:02

鮑爾降息說 台幣應聲漲

2019-06-06 01:41

外資5月淨匯出640億元

2019-06-05 23:24

日圓一個半月升值近6% 哈日族這兩招亡羊補牢

2019-06-05 20:38

元大公益圓夢計畫 造福650位學童與偏鄉長者

2019-06-05 18:40

法國巴黎保險率企業之先 為台灣水保教育扎根

2019-06-05 16:15

這種分期眉角很多 申辦前務必清楚條款

2019-06-05 15:15

分期付款便宜？ 隱含潛在成本

2019-06-05 14:47

「無卡」分期 簽約容易解約難

2019-06-05 14:47

換匯成本增 暑假出國變貴

2019-06-05 14:26

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

聯邦銀強攻數位金融

2019-06-01 00:08

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

王永慶千億遺產官司打了十幾年 王文洋終於打贏第一仗

2019-06-05 11:30

華為遭封殺獨台積電力挺 孫又文：已證實符合美方規範

2019-06-05 10:20

台積電前進美國？ 劉德音：考慮收購半導體公司或設廠

2019-06-05 12:54

尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14

鴻海富士康在美廠裁員155人？郭台銘：假議題

2019-06-05 13:26

吳東亮的彰銀夢要靠他？千億博士坐擁台中中山路

2019-06-05 14:18

看好台灣 美商30億元蓋南科新廠啟用

2019-06-05 12:48

日圓一個半月升值近6% 哈日族這兩招亡羊補牢

2019-06-05 20:38

王國材明天會見自救會 Uber司機要求公開

2019-06-05 11:02

如何成為未來的人才？張忠謀認為要掌握這四大關鍵

2019-06-05 22:21

央行外匯局長：5月匯市失序 動用外匯存底進場調節

2019-06-05 17:19

高雄悅誠廣場試營運 首創森林圖書館風商場

2019-06-05 18:42

鴻海威州廠裁155人？郭台銘：不要聽信假議題

2019-06-05 12:41

國際潮牌阿里山英迪格酒店動土 預定3年後營運

2019-06-05 13:41

台積電南京廠未滿載 劉德音證實華為訂單減少

2019-06-05 15:03

綠能園區研發中心上梁 陳良基：將匯集全國綠能人才

2019-06-05 11:17

用LINE群組炒股要通報 金管會增訂南山條款

2019-06-05 11:06

搶在台商回流獵地前 這4家公司搶到楠梓加工區土地

2019-06-05 23:37

外資大逃殺…央行坦言 5月動用外匯存底干預匯市

2019-06-06 00:25

劉德音：台積電下半年營運優於去年 一季比一季好

2019-06-05 12:44

台積電評估美國建新廠或收購 主要投資仍在台灣

2019-06-05 15:38

營收年年增、創造10萬工作機會 這項產業憑什麼崛起？

2019-06-05 09:48

因應貿易戰 彩晶將把南京廠20%車用面板移回南科生產

2019-06-05 19:25

影／ 台積電景氣預測 劉德音：下半年優於上半年

2019-06-05 15:18

增加企業彈性 林伯豐建議加班上限調至60小時

2019-06-05 14:19

總統喊給勞工加班機會 協進會反指一例一休制度僵化

2019-06-05 17:36

新材料循環產業園區申設計畫通過 高雄大林蒲遷村啟動

2019-06-05 14:29

台積電：南京廠擴產恐放緩 考慮在美設廠或收購

2019-06-06 00:21

電商大搶618商機 買氣熱翻

2019-06-05 16:18

工商協進會盼將營所稅降回17% 財長這樣回

2019-06-05 18:17

這飯店搶婚宴生意 居然送22萬元大禮

2019-06-05 20:56

桃機餐飲新選擇 二航廈地下美食街重新開幕

2019-06-05 15:12

這種分期眉角很多 申辦前務必清楚條款

2019-06-05 15:15

全台高溫 5日用電量3377萬瓩再創今年紀錄

2019-06-05 15:39

聯準會主席降息論 新台幣匯率升9分收31.39元

2019-06-05 16:28

高雄加工出口區推「鑽石計畫」 一舉引入406億元投資額

2019-06-05 16:13

財長：貿易戰確實有兩項衝擊 國安基金密切關注

2019-06-05 15:38

加工區史上最大聯合投資案動工 投資額破400億元

2019-06-05 14:30

分期付款便宜？ 隱含潛在成本

2019-06-05 14:47

挖掘台灣之光 華航贊助龍潭體操隊

2019-06-05 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top