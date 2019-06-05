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基富通退休準備調查 抽超商200元禮券

2019-06-05 18:55經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

基富通平台上的「好享退」全民退休投資專案開放報名以來，累積近6萬民眾報名，除了凸顯專案設計受民眾青睞，也意味退休準備對大家的重要性愈來愈高。

隨著時間的推移，民眾對退休的需求也一直在改變，為進一步了解其中的變化，基富通將以具前瞻性的題目，針對已報名專案者進行調查，不僅要了解民眾對退休準備的想法及需求，也可讓未來的推廣更與時俱進。

為了進一步了解民眾對退休準備的想法及退休後各種層面的需求，基富通將透過問券調查的方式，徵求參與「好享退」全民退休投資專案的民眾意見，除了針對日常生活的基本需求外，還將擴及對未來退休生活的心理面的想法，例如對於幸福感、成就感的追求與認知，希望能發掘出未來銀髮經濟的趨勢或潮流，提供市場與社會及時發展與因應，讓大家的退休生活不只追求活下去，更要活得好。

這次針對報名「好享退」民眾的問卷調查規畫自6月5日展開，將透過簡訊或電子郵件的方式來發放問券。民眾只要完成填寫並回覆，就可參加6月21日的抽獎活動，中獎者將獲得200元超商禮券

基富通指出，目前報名「好享退」全民退休投資專案的人數仍在持續攀升中，報名截止時間為7月30日。還沒報名的民眾可盡快參加，用定期定額、長期投資來展開退休準備的第一步。

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