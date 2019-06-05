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台灣壽險業威脅美債市場？央行：過度誇大

2019-06-05 17:37經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據英國金融時報指出，台灣壽險業者持有約14%的長期美國公司債，一旦台幣升值，有可能對美國債市構成系統性風險，甚至影響美國聯準會（Fed）決策。對此，中央銀行直指報導過度誇大，我國壽險業者海外投資占美國公司債券市場整體規模比重甚微，不僅難以對美國債券市場產生重大影響，更不可能左右美國貨幣政策。

央行稍早發布新聞稿說明，依美國證券業暨金融市場協會（SIFMA）資料，截至2018年底，美國房貸擔保抵押債券或不動產抵押債券憑證及公司債流通在外餘額合計約為19兆美元。

根據保險局資料，截至今年3月底，我國保險業於美國曝險總金額為新台幣6兆4,175億元，折約2,082億美元，僅占上述債券流通在外餘額約1%，比重甚微。

央行指出，截至今年4月止，壽險業國外投資匯率避險比例約49%。若加計外幣非投資型保單，則其國外投資避險比例增加至約75%，顯示壽險業仍審慎因應匯率風險，發生保戶大量解約以致迫使壽險業者大量拋售國外資產的可能性微乎其微。

央行也說，台灣金融體系相當健全，相對於其他主要貨幣，新台幣對美元匯率波動幅度向來相對穩定，但若大量資金移動以致新台幣匯率大幅波動，而有不利經濟與金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序，以維持金融市場穩定。

央行今日同時公布5月外匯存底為4,644.34億美元，月減3.94億美元，終結連六月創新高。

央行說明，5月外匯存底減少，主要是因外匯市場波動較大，為維持市場秩序，央行進場調節，抵銷外匯存底投資運用收益。

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